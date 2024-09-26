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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 27-9-2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΗΜ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ

(ΕΤΩΝ 73)

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 27/9/2024 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου (Παπαθωμά Ζαρουχλείκων) Πατρών

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Βασιλικού (Δήμου Ερυμάνθου).

Η σύζυγος: Όλγα

Τα αδέλφια του: Ελένη Σταματοπούλου, Βασιλική & Ιωάννης Βαρυτιμίδης

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΒΑΡΒΑΡΑ χήρα ΠΑΝ. ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΥ 

ΕΤΩΝ : 91

ΘΑΝΟΥΣΑ  ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/9/2024  &  ΩΡΑ 1:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΥΝΤΕΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΒΑΡΒΑΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΘΗΝΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΑΡΒΑΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΛΕΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ : ΝΝΕΚΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΦΕΛΙΞ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ 

ΝΟΤΑΡΑ 31, ΠΑΤΡΑ 

ΤΗΛ: 2610 430141  ΚΙΝ: 6937 009978 - 6989 381813 - 6978 069382, Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΣΗΜΩ ΚΩΝ. ΤΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ

ΕΤΩΝ 50

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-9-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΩΝ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΟΥΛΙΑ ΤΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ,

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝΤ. ΓΙΑΤΡΑ,

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΔΑΣΟΥΚΗ

ΕΤΩΝ  93

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή  27-9-2024  & ώρα 4 μ.μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Αρόης.

Η  ταφή θα γίνει στο  Νεκροταφείο Παναγίας Αλεξιωτίσσης.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΕΟΝΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΟΥΚΗ, ΘΕΩΝΗ (χήρα) ΑΛΕΞ. ΛΙΟΥΤΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΓΥΡΩ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΝΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΣΟΥΚΗ, ΣΠΥΡΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΑΣΟΥΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΔΑΣΟΥΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ& ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΒΔΑΛΗΣ.

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΕΒΑΣΤΗ ΔΑΣΟΥΚΗ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ  

ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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