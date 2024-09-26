Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 27-9-2024

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΗΜ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
(ΕΤΩΝ 73)
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 27/9/2024 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου (Παπαθωμά Ζαρουχλείκων) Πατρών
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Βασιλικού (Δήμου Ερυμάνθου).
Η σύζυγος: Όλγα
Τα αδέλφια του: Ελένη Σταματοπούλου, Βασιλική & Ιωάννης Βαρυτιμίδης
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ χήρα ΠΑΝ. ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΥ
ΕΤΩΝ : 91
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/9/2024 & ΩΡΑ 1:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΥΝΤΕΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΒΑΡΒΑΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΘΗΝΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΑΡΒΑΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΛΕΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ : ΝΝΕΚΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΦΕΛΙΞ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 31, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610 430141 ΚΙΝ: 6937 009978 - 6989 381813 - 6978 069382, Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΣΗΜΩ ΚΩΝ. ΤΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ
ΕΤΩΝ 50
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-9-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΟΥΛΙΑ ΤΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ,
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝΤ. ΓΙΑΤΡΑ,
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΔΑΣΟΥΚΗ
ΕΤΩΝ 93
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 27-9-2024 & ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Αρόης.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Παναγίας Αλεξιωτίσσης.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΕΟΝΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΟΥΚΗ, ΘΕΩΝΗ (χήρα) ΑΛΕΞ. ΛΙΟΥΤΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΓΥΡΩ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΝΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΣΟΥΚΗ, ΣΠΥΡΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΑΣΟΥΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΔΑΣΟΥΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ& ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΒΔΑΛΗΣ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΕΒΑΣΤΗ ΔΑΣΟΥΚΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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