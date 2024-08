Πάμελα Αντερσον, Vancouver Island: «Αποφάσισα να εξαφανιστώ και να χαθώ στον κήπο μου»

Mε όψη πολύ διαφορετική, από εκείνη της προκλητικής γοργόνας του Baywatch, η Πάμελα Αντερσον φωτογραφήθηκε για το περιοδικό Better Homes & Gardens.

Όπως ομολόγησε, πέρασε μια πολύ σκοτεινή περίοδο πριν γυρίσει στον Καναδά. Μόνη και παρεξηγημένη, ένιωθε πως όλη η ζωή της ήταν γεμάτη λάθη. Όταν πούλησε την έπαυλή της στο Μαλιμπού, πήρε την απόφαση να μετακομίσει στα πάτρια εδάφη και «να χαθεί στον κήπο της.»

Η καινούρια φωτογράφιση είχε αφορμή την αναμενόμενη κυκλοφορία του πρώτου βιβλίου μαγειρικής της «I Love You: Recipes from the Heart». Στις σελίδες του προτείνονται «διασκεδαστικές λύσεις» για τη φιλοξενία καλεσμένων και τη «συντήρηση προϊόντων» από τον κήπο.