Στινγκ, Ηρώδειο: Απολαύσαμε μια απέριττη συναυλία για το μεδούλι της ροκ

Εννοείται πως άπαντες σηκώθηκαν όρθιοι στο ανεξάντλητο «Every Breath You Take» που γράφτηκε πριν 40 χρόνια όταν ακόμα ανήκε στους Police. Eίπε βέβαια και τα αγαπημένα, εμβληματικά του τραγούδια «Englishman In New York», «Message In A Bottle», «Fields Of Gold», «Desert Rose», «Fragile», «Ι Can't Stand Losing You» και άφησε το «Roxanne» για το μπιζάρισμα μετά το φινάλε. Θα λέγαμε πως συμφωνούμε απόλυτα με το χαρακτηρισμό των Times πως στην ωριμότητά του τον ενδιαφέρει να παρουσιάσει «μαθήματα μαεστρίας» και όπως συμπεράναμε όχι σκηνική λάμψη και «φασαρία».