Φοβερός Ολυμπιακός και στο χάντμπολ, προκρίθηκε στον τελικό της Ευρώπης-ΦΩΤΟ

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

- Η ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού συνεχίζει στους «4» του Conference League όπου θα αντιμετωπίσει την Άστον Βίλα στις 2 και στις 9 Μαΐου.

- Η ομάδα μπάσκετ Ανδρών του Ολυμπιακού βρίσκεται στους «8» της EuroLeague και διεκδικεί σε σειρά best of five απέναντι στην Μπαρτσελόνα την πρόκριση στο Final Four για τρίτη συνεχόμενη σεζόν (1-1, έχει το πλεονέκτημα έδρας).

- Η Κ19 του Ολυμπιακού κατεκτησε το Youth League και θα παίξει στον τελικό του Διηπειρωτικού.

- Η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού βρίσκεται στους «8» του LEN Champions League και διεκδικεί την πρόκριση στο Final Four όντας σε πλεονεκτική θέση (της αρκεί μία νίκη ακόμα).

- Η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού βρίσκεται στον τελικό του EHF European Cup!

- Η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού έπαιξε στον τελικό του Final Four του LEN Champions League και κατέκτησε το ασημ΄λενιο μετάλλιο.

- Σημειώνεται πως και η ομάδα βόλεϊ Ανδρών του Ολυμπιακού μετά από εξαιρετική πορεία στο φετινό CEV Champions League έφτασε και ως τους «8» του CEV Cup.