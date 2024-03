Τηλεθέαση: Οι νικητές και οι χαμένοι στην «μάχη» της prime time ζώνης της Πέμπτης (28/3)

Συνεχίζεται η σκληρή μάχη για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών.

Το βράδυ της Πέμπτης (28/3) στην prime time ζώνη την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε «Η Γη της Ελιάς», ενώ ακολούθησαν «Ο παράδεισος των κυριών» και «Οι Boomers». Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκαν «Οι Boomers», με τo «MasterChef» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση και στην τρίτη ο «Σασμός».

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 18,5%

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 17,3%

ΟΙ BOOMERS 16,5%

ΣΑΣΜΟΣ 15,7%

SURVIVOR 15,5%

MASTERCHEF 12,2%

ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ 8,7%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ 3,6%

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ 3%

LATE NIGHT:

ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ 17%

ΑΥΤΟΨΙΑ 8,9%

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 8%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE LITTLE THINGS 7,7%

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 7,6%

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε) 6,3%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE BLACK BACHELOR 6,1%

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ 4,8%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

ΟΙ BOOMERS 19,8%

MASTERCHEF 19,6%

ΣΑΣΜΟΣ 13,5%

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 12,4%

SURVIVOR 11,8%

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 11,4%

ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ 6,4%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ 4,6%

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ 1,7%

LATE NIGHT:

ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ 12%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE LITTLE THINGS 10%

ΑΥΤΟΨΙΑ 9,5%

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε) 7,8%

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 7,5%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE BLACK BACHELOR 7,4%

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ 5,6%

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 4,6%

