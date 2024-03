Με το φιλμ "Το Γύρισμα" ανοίγει αυλαία το 24ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου - Θα γίνουν προβολές και στο Πάνθεον

Η εταιρεία διανομής One from the Heart παρουσιάζει τις ταινίες «Το Γύρισμα – Making of» του Σεντρίκ Καν που είναι η Ταινία Έναρξης του φετινού, 24ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας, και «Η Αρπαγή – Le Ravissement» της Ίρις Καλτενμπάκ.

Και οι 2 αυτές ταινίες συμμετέχουν στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του 24ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου που θα πραγματοποιηθεί 2-10 Απριλίου 2024.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 57 ταινίες (οι 46 μεγάλου μήκους) και αξίζει να σημειωθεί πως 6 από αυτές θα προβληθούν για ένα 3ήμερο και στην Πάτρα στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη. Να θυμίσουμε πως και πέρυσι είχαν γίνει προβολές του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου στο Πάνθεον με τη συμβολή & του Γαλλικού Ινστιτούτου Πατρών.

Η νέα ταινία του Σεντρίκ Καν - Cedric Kahn, «Το Γύρισμα» είχε κάνει πρεμιέρα εκτός συναγωνισμού (Out of Competition) στο Επίσημο Πρόγραμμα του Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Βενετίας, όπου & κέρδισε το Βραβείο Cinema & Arts Award. Στη συνέχεια προβλήθηκε στα Φεστιβάλ Ζυρίχης, Μαρακές ενώ ήταν η Επίσημη Ταινία Έναρξης του Φεστιβάλ Les Arcs. Πρωταγωνιστεί ο Ντενί Πονταλιντέ (Denis Podalydés) από την Comédie Française, ο γνωστός για τους κωμικούς του ρόλους Τζόναθαν Κοέν (Jonathan Cohen), η ανερχόμενη Σουχέιλα Γιακούμπ (Souheila Yacoub που πρωταγωνιστεί και στο Dune II) και σκηνοθέτες που συμμετέχουν ως ηθοποιοί, όπως η Εμανουέλ Μπερκό (Emmanuelle Bercot), ο Ξαβιέ Μποβουά (Xavier Beauvois) και η Βαλερί Ντονζελί (Valerie Donzelli).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία κέρδισε το Βραβείο Prix Jean Renoir des Lycéens 2024, υπό την αιγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας και του CNC, του γαλλικού κέντρου κινηματογράφου. Στην Ελλάδα η συγκεκριμένη ταινία θα είναι η Επίσημη Ταινία Έναρξης του 24ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου.

Ο Σιμόν, έμπειρος σκηνοθέτης, ξεκινάει γυρίσματα μιας ταινίας που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα για τον αγώνα εργατών να σώσουν το εργοστάσιο τους από το κλείσιμο. Αντιμέτωπος με τα ψέματα του παραγωγού του, ηθοποιούς σε νευρική κρίση και ένα συνεργείο σε αναστάτωση, νιώθει ότι τα γεγονότα τον ξεπερνούν. Καθώς οι χρηματοδότες απειλούν με αποχώρηση, μοναδικός σύμμαχος του θα αποδειχτεί ένας νεαρός ντόπιος στον οποίο εμπιστεύεται τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ για το γύρισμα της ταινίας.