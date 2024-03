Inner Whell: Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια του, συνεδρίασε και καρναβαλίστηκε στην Πάτρα!

Έναν αιώνα ζωής και ανθρωπιστικής δράσης συμπλήρωσε το Διεθνές Inner Wheel δελεάζοντας πολλά μέλη του πανελληνίως να σμίξουν στην πόλη μας, την Πάτρα. Με τη διοργανωτική συμβολή του τοπικού Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου και επικεφαλής την πρόεδρο την Μαρία Ασημακοπούλου πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο My Way ένα τριήμερο, επετειακό συνέδριο με εντυπωσιακή ανταπόκριση.

Στη έναρξη του συνεδρίου την περασμένη Παρασκευή χαιρετισμούς απηύθυναν οι κ.κ.αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, η αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου, η αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας Βίβιαν Σαμούρη. Ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργόπουλος εθελοντής της ομάδας «Will you….narrow me» την οποία στηρίζει το σωματείο, επισήμανε πως όσο σημαντική είναι η ενημέρωση τόσο είναι και η διάδοση και η υποστήριξη της ιδέας της μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Παρών και ο διοικητής Rotary 2470 Περιφέρειας Δημήτρης Μπέκος.