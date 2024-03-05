Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Νάσος Νασόπουλος Αιγιάλεια Βασιλιάς Κάρολος της Αγγλίας Γιώργος Λάνθιμος Ρούλα Πισπιρίγκου Ομόφυλα Ζευγάρια
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

/

Αυτή είναι η σειρά παρέλασης του Καρναβαλιού των Μικρών

Αυτή είναι η σειρά παρέλασης του Καρναβα...

Την Κυριακή 10 Μαρτίου

Η σειρά παρέλασης και αρμάτων του Καρναβαλιού των Μικρών 2024 που θα ξεκινήσει την Κυριακή 10 Μαρτίου και ώρα 11.00 με αφετηρία την πλατεία Ομονοίας έχει ως εξής:

ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ MΙΚΡΩΝ 2024

 

ΜΠΑΝΤΙΝΑ

 
1Ο  ΑΡΜΑ

ΜΩΡΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΣ
 

1
 ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΠΑΛΕΤΟΥ

‘’ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ’’
 


2 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ΄΄
 

3 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ

4 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ΄΄
 


2Ο  ΑΡΜΑ

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΦΑΝΤΑΣΙΑ
 
5 ΠΑΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ‘’ΓΕΩΡΜΑ’’

6 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ΄΄

7 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄BABY PARKING΄΄

8 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄MY PLAYSCHOOL΄΄

3Ο  ΑΡΜΑ

ΙΓΚΟΥΑΝΑ
 
9 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΧΑΡΟΠΟΥΠΟΛΗ΄΄

10 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΝΑΥΤΙΛΟΣ΄΄

11 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΣΕΡΑΦΙΝΟ ΤΟ ΣΚΑΤΖΟΧΟΙΡΑΚΙ΄

 
12 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ΄΄

 
4Ο  ΑΡΜΑ

 ΚΑΡΟΥΖΕΛ
 
13 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΓΥΡΙ΄΄

14 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ ΤΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΚΙΑ΄΄

15 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΑΓΚΑΛΙΤΣΑ΄΄

16 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΤΟ ΡΟΖ ΜΠΑΛΟΝΙ΄΄

 
 5Ο  ΑΡΜΑ

ΣΚΥΛΑΚΙ
 
17 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΤΟ ΡΟΔΙ΄΄

18 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

19 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΜΥΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ΄΄

20 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ


6Ο  ΑΡΜΑ

ΦΕΓΓΑΡΙ
 
21 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΗΛΙΟΧΩΡΑ΄΄

22 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΖΟΥΖΟΥΝΑΚΙΑ΄΄

23 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

 7Ο  ΑΡΜΑ

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΔΑΡΟΥΣΑ
 
 

24 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ

25 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΤΑ ΕΛΑΦΑΚΙΑ΄΄

 

26 ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

8Ο  ΑΡΜΑ

ΤΣΙΡΚΟ
 
ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΡΜΑ
 
 

27 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΜΑΧΗΤΕΣ ΑΜΕΑ + ΑΡΜΑ
 

28 ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ‘’ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ’’
ΑΜΕΑ + 1 ΛΕΟΦΟΡΕΙΑΚΙ

 
29 ΚΔΑΠΑΜΕΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ ΚΑΙ ΚΩΜΑΙΘΩ ΑΜΕΑ + 2 ΛΕΟΦΟΡΕΙΑΚΙΑ

 
30 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

31 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
 

32 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΣ

 33 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ ΜΑΚΡΥΝΕΣ

 
34 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΜΑΚΡΥΝΕΣ

 
35 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΑΓΚΑ ΑΧΑΪΑΣ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
 

36 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΡΩΝ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
 

37 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
 

38 ΚΔΑΠ ΔΥΜΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
 

39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΙΣΣΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
 

40 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
 

41 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
 

42 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
 

43 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛ/ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗ

 
44 ΧΡΥΣΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

 
45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
 

46 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΣΤΡΟΥΜΠΕΙΟ)
 

47ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ
 

48 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΤΑΙΟΥ
 

49 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 

50 59ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 

51 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 

52 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
 

53 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ
 

54 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ
 

55 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
 

56 50ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 

57 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
 

58 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ
 

59 51ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

60 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

61 54ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 61ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
 

62 ΚΔΑΠ΄΄FITATHLOΝ΄΄


63 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 

64 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟΥ ΣΧ. ΧΟΡΟΥ
 

65 40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 38ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ


66 65ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
67 42ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


68 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ
 

69 52ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


70 49ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 

71 62ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 49ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
 

72 34ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 

73 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 

74 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ
 

75 45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 

76 56ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 

77 48ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

78 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ(ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ)
 

79 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΗΣ
 

80 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 

81 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
 


82 35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
   
 

83 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 

84 ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ‘’ΧΟΡΟΠΟΛΙΣ ΣΧ. ΧΟΡΟΥ
 

85 44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

86 ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ-ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ 


87 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΡΟΥΦΕΙΟ)

88 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 89 46ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 90 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΪΤΙΚΩΝ
 


91 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
 

92 Α.Σ.Τ.Ο. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
 

93 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 

94 53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 

95 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


96 ΚΔΑΠ ΙΡΙΣ
 

97 43ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 

98 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 

99 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 

100  ΚΔΑΠ ‘’ΜΟΝΟΠΟΛΗ’’
 

101 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 


102 55ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 

103 60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ& 42ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 


104 ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ‘’ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ’’
 


105 μΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ &  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΒΡΥΑΣ

106 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 10 + 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
 

107 ΚΔΑΠ ‘’ΠΕΔΙΟ’’
 
108 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Δ.ΣΧ
 

109 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ &  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
 

110 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ

111 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

112 ΚΔΑΠ ‘’Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ’’

 

113 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

114 36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

115 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ‘’ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ’’
 
 

116 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

117 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ‘’SPORTING CLUB 34’’
 
 

118 ΚΔΑΠ ‘’ACCELE’’
 
119 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 120 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΟΥ
 

121 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΒΡΥΑΣ
 


122 64ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 


 ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ
 

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Τι προβλέπεται στο έργο ανάπλασης πέριξ της στην πλατείας Αγίου Γεωργίου; - ΦΩΤΟ

Πάτρα: Τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή

Άργος: Προφυλακιστέος ο 34χρονος που περιέλουσε τη σύζυγό του με χλωρίνη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πατρινό Καρναβάλι 2024 Καρναβάλι Των Μικρών 2024

Culture