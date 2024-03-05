Αυτή είναι η σειρά παρέλασης του Καρναβαλιού των Μικρών

Την Κυριακή 10 Μαρτίου
Η σειρά παρέλασης και αρμάτων του Καρναβαλιού των Μικρών 2024 που θα ξεκινήσει την Κυριακή 10 Μαρτίου και ώρα 11.00 με αφετηρία την πλατεία Ομονοίας έχει ως εξής:
ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ MΙΚΡΩΝ 2024
ΜΠΑΝΤΙΝΑ
1Ο ΑΡΜΑ
ΜΩΡΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΣ
1
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΠΑΛΕΤΟΥ
‘’ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ’’
2 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ΄΄
3 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ
4 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ΄΄
2Ο ΑΡΜΑ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΦΑΝΤΑΣΙΑ
5 ΠΑΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ‘’ΓΕΩΡΜΑ’’
6 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ΄΄
7 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄BABY PARKING΄΄
8 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄MY PLAYSCHOOL΄΄
3Ο ΑΡΜΑ
ΙΓΚΟΥΑΝΑ
9 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΧΑΡΟΠΟΥΠΟΛΗ΄΄
10 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΝΑΥΤΙΛΟΣ΄΄
11 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΣΕΡΑΦΙΝΟ ΤΟ ΣΚΑΤΖΟΧΟΙΡΑΚΙ΄
12 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ΄΄
4Ο ΑΡΜΑ
ΚΑΡΟΥΖΕΛ
13 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΓΥΡΙ΄΄
14 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ ΤΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΚΙΑ΄΄
15 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΑΓΚΑΛΙΤΣΑ΄΄
16 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΤΟ ΡΟΖ ΜΠΑΛΟΝΙ΄΄
5Ο ΑΡΜΑ
ΣΚΥΛΑΚΙ
17 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΤΟ ΡΟΔΙ΄΄
18 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
19 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΜΥΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ΄΄
20 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
6Ο ΑΡΜΑ
ΦΕΓΓΑΡΙ
21 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΗΛΙΟΧΩΡΑ΄΄
22 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΖΟΥΖΟΥΝΑΚΙΑ΄΄
23 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
7Ο ΑΡΜΑ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΔΑΡΟΥΣΑ
24 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ
25 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ΤΑ ΕΛΑΦΑΚΙΑ΄΄
26 ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
8Ο ΑΡΜΑ
ΤΣΙΡΚΟ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΡΜΑ
27 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΜΑΧΗΤΕΣ ΑΜΕΑ + ΑΡΜΑ
28 ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ‘’ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ’’
ΑΜΕΑ + 1 ΛΕΟΦΟΡΕΙΑΚΙ
29 ΚΔΑΠΑΜΕΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ ΚΑΙ ΚΩΜΑΙΘΩ ΑΜΕΑ + 2 ΛΕΟΦΟΡΕΙΑΚΙΑ
30 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
31 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
32 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
33 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
34 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
35 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΑΓΚΑ ΑΧΑΪΑΣ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
36 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΡΩΝ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
37 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
38 ΚΔΑΠ ΔΥΜΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΙΣΣΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
40 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
41 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
42 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΜΑΚΡΥΝΕΣ
43 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛ/ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗ
44 ΧΡΥΣΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
46 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΣΤΡΟΥΜΠΕΙΟ)
47ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ
48 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΤΑΙΟΥ
49 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
50 59ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
51 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
52 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
53 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ
54 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ
55 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
56 50ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
57 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
58 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ
59 51ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
60 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
61 54ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 61ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
62 ΚΔΑΠ΄΄FITATHLOΝ΄΄
63 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
64 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟΥ ΣΧ. ΧΟΡΟΥ
65 40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 38ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
66 65ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
67 42ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
68 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ
69 52ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
70 49ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
71 62ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 49ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
72 34ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
73 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
74 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ
75 45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
76 56ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
77 48ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
78 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ(ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ)
79 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΗΣ
80 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
81 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
82 35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
83 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
84 ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ‘’ΧΟΡΟΠΟΛΙΣ ΣΧ. ΧΟΡΟΥ
85 44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
86 ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ-ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ
87 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΡΟΥΦΕΙΟ)
88 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
89 46ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
90 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΪΤΙΚΩΝ
91 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
92 Α.Σ.Τ.Ο. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
93 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
94 53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
95 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
96 ΚΔΑΠ ΙΡΙΣ
97 43ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
98 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
99 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
100 ΚΔΑΠ ‘’ΜΟΝΟΠΟΛΗ’’
101 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
102 55ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
103 60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ& 42ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
104 ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ‘’ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ’’
105 μΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΒΡΥΑΣ
106 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 10 + 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
107 ΚΔΑΠ ‘’ΠΕΔΙΟ’’
108 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Δ.ΣΧ
109 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
110 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ
111 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
112 ΚΔΑΠ ‘’Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ’’
113 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
114 36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
115 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ‘’ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ’’
116 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
117 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ‘’SPORTING CLUB 34’’
118 ΚΔΑΠ ‘’ACCELE’’
119 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
120 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΟΥ
121 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΒΡΥΑΣ
122 64ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ
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