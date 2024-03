Ο σύζυγός μου φοράει τακούνια κι αυτό δεν σημαίνει ό,τι νομίζετε…

H ιδιάζουσα περίπτωση του Μαρκ Μπράιαν αποτελεί διεθνή είδηση, κόντρα στα αισθητικά κλισέ.

Τον θεωρούν μάλλον… αλλόκοτο φρούτο. Εχει απασχολήσει την τελευταία επταετία ονομαστά περιοδικά και εφημερίδες ανά τον κόσμο (New York Post, Daily Mail, The Mirror, The Sun, Interview, Harpers Bazaar, Paper, Dazed κ.α.) ενώ πλέον κάνει και πολλές φωτογραφίσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι και το CR Fashion Book της Καρίν Ρόιτφιλντ.

O 64χρονος μηχανικός με ειδίκευση τη ρομποτική, που δηλώνει straight με ευτυχισμένο γάμο και τρία παιδιά και με χόμπι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, έχει περίπου μισό εκατομμύριο ακόλουθους στο Instagram. Επίσης, «σκίζει» σε δημοτικότητα στο TikTok.