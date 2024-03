Πάρης Λαλιώτης: Η Τέχνη ενώνει, το ταξίδι μας συνδέει- To νέο εγχείρημα

Είναι μεγάλη μου χαρά να ανακοινώσω την επίσημη έναρξη του καινούργιου μας site Travellarte.com, μιας πλατφόρμας πολιτιστικού τουρισμού που ξεπερνά τα σύνορα και προτείνει το ταξίδι ως εμπειρία !

Μια κοινότητα για αυτούς που τους ενθουσιάζουν τα ταξίδια, για ανθρώπους με ανήσυχο πνεύμα που αγαπούν τον πολιτιστικό τουρισμό και την τέχνη, όλοι ενωμένοι με την ίδια σκέψη :

Η ΤΕΧΝΗ ενώνει - Το ταξίδι μας συνδέει.



Ως καλλιτεχνικός διευθυντής της ομάδας, για μένα η δημιουργία της κοινότητας του Travellarte ήταν μια έμπνευση που τελικά έγινε πραγματικότητα. Αποφασίσαμε ότι το ταξίδι μπορεί και πρέπει να είναι ,ποιοτική εμπειρία με ενδιαφέροντες ομάδες σε ενδιαφέροντα μέρη και εκδηλώσεις.

Το πρώτο μας ταξίδι για το 2024 στο Putignano της Νότιας Ιταλίας, ήταν ένα ενθουσιώδες και επιτυχημένο project.

Μετά την πρόσκληση να συμμετάσχουμε στην Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση της πόλης του Putignano, όλοι οι συνταξιδιώτες μας και τα μέλη είχαν μια αξέχαστη εμπειρία όχι μόνο με ενεργή συμμετοχή στις ζωηρές και πολύχρωμες εκδηλώσεις αλλά και με παράλληλες ιδιωτικές ξεναγήσεις στις πόλεις της Matera και του Alberobello.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Δήμαρχο κ. Luciana Laera, στην Πρόεδρο του Ιδρύματος Καρναβαλιού κ. Carmela Curci, στην υπεύθυνη διοργάνωσης @Rossana Paollilo και στο Διευθυντή Gianluca Ignazzi για την εξαιρετική φιλοξενία και υποστήριξή τους.



Καθώς ξεκινάμε αυτό το ταξίδι μαζί, θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους συνοδοιπόρους πολιτιστικούς ταξιδιώτες και φίλους για την εμπιστοσύνη και την πίστη τους στο Travellarte.com.

Αυτή η κοινότητα είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, χάρη σε κάθε έναν από εσάς. Με την αγάπη και η την υποστήριξή σας κάναμε αυτή μας την επιθυμία ένα ταξίδι που καλωσορίζει συνεχώς νέες ιδέες και ανθρώπους.

Μαζί, δημιουργήσαμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Σας ευχαριστώ όλους ειλικρινά

Πάρης Λαλιώτης

Im thrilled to announce the official launch of Travellarte.com a cultural traveling platform that transcends boundaries!

A community of travel enthusiasts, experience-curious people and cultural travelers all united under the same moto : ART unites – The journey connects

As its creative director, to me this is an inspiration that finally became reality.

Our inaugural 2024 excursion to Putignano, Italy, was a resounding success.

After an invitation to participate in the Grand Final Carnival parade, all our fellow travelers and members had an unforgettable experience actively participating in the vibrant and colorful festivities.

Many thanks to the Mayor Miss Luciana Laera, President of Carnival Foundation Miss Carmela Curci ,organizer @Rossana Paollilo and Director Gianluca Ignazzi for their exceptional hospitality and support.

As we embark on this journey together, I would like to express my gratitude to my fellow cultural travelers and friends for their trust and confidence in Travellarte.com.

This community is a dream and vision come true, thanks to each and every one of you. Your dedication and support have made this dream a vibrant and thriving reality.

Together, we've built something truly special.

Thank you all,

Paris Laliotis



https://www.facebook.com/watch/?v=858625762685744

https://norbaonline.it/.../carnevale-putignano-serata.../

Carnevale Di Putignano?❤

photo: Vugar Guseinov