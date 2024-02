Βρετανική Vogue: 40 γυναίκες megastars στο τελευταίο τεύχος του Εντουάρντ Ενινφουλ

Μετά από εξίμισι χρόνια και 75 τεύχη, ο επικεφαλής της βρετανικής Vogue Εντουάρντ Ενινφουλ αποχαιρετάει τη θέση του στο περιοδικό με ένα εξώφυλλο που μαγνητίζει τα βλέμματα.

Συγκέντρωσε 40 τεράστια γυναικεία ονόματα μόδας, τέχνης, αθλητισμού, θεάματος στοχεύοντας να παρουσιάσει κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία της συγκεκριμένης έκδοσης.

Ηταν ο πρώτος έγχρωμος σε τόσο υψηλό πόστο για τον όμιλο Conde Nast και πλέον αναλαμβάνει global creative and cultural advisor, ως το «δεξί χέρι» της Αννα Γουίντουρ. Στην θητεία του ως editor in chief, ο 51χρονος από την Γκάνα, έκανε εξώφυλλα με τρανσέξουαλ και plus size models και ανέδειξε πρόσωπα όπως η Ριάνα, η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, ο Άγγλος ποδοσφαιριστής Μάρκους Ράσφορντ και ο ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ.