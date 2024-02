Τζένιφερ Λόπεζ, πρεμιέρα: Φιλιά, χάδια και ερωτική εξομολόγηση στον Μπεν με τουαλέτα Zuhair Murad

Αναστάτωσε ακόμα μια φορά τα πλήθη και τις κάμερες στο Λος Αντζελες, το διάσημο ζευγάρι Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Αφλεκ.

Μέσα σε καταιγιστικά φλας και ζητωκραυγές περπάτησαν μαζί στην πρεμιέρα του νέου, μουσικού φιλμ της 54χρονης λατίνας ντίβας προσφέροντας στους θεατές άφθονα ρομαντικά βλέμματα, τρυφερά χάδια και πολλά φιλιά. Η εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί το οποίο ήταν γεμάτο κόκκινα ροδοπέταλα έγινε την παραμονή της Ημέρας των Ερωτευμένων. Οπότε δεν έγινε τυχαία. Οι δυο stars επιθυμούσαν να διατυμπανίσουν την αγάπη τους και ήταν πολύ διαχυτικοί.

Το μιούζικαλ της Λόπεζ βασίζεται άλλωστε στα πραγματικά γεγονότα που οδήγησαν στην επανασύνδεσή τους. Τιτλοφορείται «This Is Me... Now: A Love Story», κυκλοφορεί αυτές τις μέρες και σχετίζεται με τα δυο σχετικά άλμπουμ της τραγουδίστριας και ηθοποιού.