Πουλόβερ δεμένο στους ώμους αντί του κασκόλ, καθεστώς τώρα στους δρόμους της Νέας Υόρκης

Γνωστά περιοδικά αναφέρουν πως όλο και περισσότερες καλοντυμένες παρουσίες στους δρόμους επιλέγουν το item που αναβαθμίζει τα look τους προσφέτοντας ζεστασιά. Επίσης στο TikTok κυκλοφορούν πολλές αναρτήσεις για «Stylish Sweaters to Tie Over Your Shoulders» ή «How to style a sweater over the shoulders».

Είναι λες και υπάρχει σύνθημα. Ένα «κύμα» μαζί με τους φιόγκους, τις μπαρέτες και τις άνθινες μπουτονιέρες ή rosettes.

Συντάκτες στη Νέα Υόρκη αναφέρουν πως τα πιο γοητευτικά αγόρια στην περιοχή Τραιμπέκα αλλά και μοντέρνες μαμάδες στο Μπρούκλιν φορούν πουλόβερ στους ώμους επιτυγχάνοντας πανεύκολα το πιο επίκαιρο styling. Οσοι τα φορούσαν έτσι ως μαθητές στα eighties και nineties απλά χαμογελούν… Αλλωστε, πλέον δεν τοποθετούνται όπως παλιά, τόσο αβίαστα και πρόχειρα.