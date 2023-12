Ισραήλ: Λευκή σημαία κρατούσαν οι όμηροι που εκτέλεσε ο IDF - Οργή στη χώρα

Οι τρεις Ισραηλινοί όμηροι που σκοτώθηκαν “κατά λάθος” στη Γάζα από ισραηλινές δυνάμεις κρατούσαν λευκή σημαία, δήλωσε σήμερα, Σάββατο (16/12), στρατιωτικός αξιωματούχος του Ισραήλ, εντείνοντας την οργή που έχει ξεσπάσει στην χώρα μετά τον θάνατό τους.

“Το συμβάν έλαβε χώρα σε μια περιοχή συγκρούσεων, όπου μαχητές της Χαμάς επιχειρούν με πολιτικά και χρησιμοποιούν τακτικές εξαπάτησης”, ανέφερε ακόμα, προσθέτοντας πως “ένας στρατιώτης είδε τους ομήρους να ξεπροβάλλουν μερικές δεκάδες μέτρα από τις ισραηλινές δυνάμεις στην περιοχή Σετζάιγια”.

“Είναι όλοι τους χωρίς πουκάμισα και έχουν μια μαγκούρα με λευκό ύφασμα επάνω. Ο στρατιώτης αισθάνεται πως απειλείται και ανοίγει πυρ. Ανακοινώνει πως είναι τρομοκράτες, (οι δυνάμεις) ανοίγουν πυρ, δύο σκοτώνονται αμέσως”, περιέγραψε ο στρατιωτικός αξιωματούχος.

Ο τρίτος όμηρος τραυματίστηκε και οπισθοχώρησε σε ένα κτίριο σε κοντινή απόσταση όπου ζήτησε βοήθεια στα εβραϊκά, συνέχισε.

“Αμέσως, ο διοικητής του τάγματος εκδίδει διαταγή παύσης πυρός, αλλά και πάλι υπάρχει άλλη μια έκρηξη πυρός προς την τρίτη μορφή και ο τρίτος όμηρος πεθαίνει επίσης. Αυτό ήταν αντίθετο με τους κανόνες εμπλοκής μας”, πρόσθεσε.

Διαδηλώσεις στο Τελ Αβίβ

Από το βράδυ της της Παρασκευής τους δρόμους του Τελ Αβίβ κατέκλυσαν εκατοντάδες άνθρωποι για να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο τριών ομήρων που σκοτώθηκαν «κατά λάθος» από Ισραηλινούς στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από την ισραηλινή τηλεόραση δείχνουν πλήθη να συγκεντρώνονται στο κέντρο του Τελ Αβίβ και να αποκλείουν κεντρική αρτηρία. Αυτοί αξίωσαν να αναλάβει δράση η κυβέρνηση για να εξασφαλίσει την άμεση απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Με πανό, πλακάτ και πόστερ με τα ονόματα και τις φωτογραφίες πολλών άλλων ομήρων, οι διαδηλωτές έκαναν πορεία κατευθυνόμενοι προς το αρχηγείο του ισραηλινού στρατού. Όπως μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος ynet, αυτοί έριξαν κόκκινη μπογιά στον δρόμο.

Οι τρεις Ισραηλινοί όμηροι που έπεσαν νεκροί

Πρόκειται για τους Γιοτάμ Χαΐμ, Αλόν Σάμριζ (που απήχθησαν από το κιμπούτς Κφαρ Αζά) και Σάμερ Ταλάλκα, που απήχθη από το κοντινό κιμπούτς Νιρ Αμ.

Οι τρεις ισραηλινοί όμηροι που σκοτώθηκαν από πυρά του ισραηλινού στρατού COURTESY OF THE SHAMRIZ, AL-TALALKA AND HAIM FAMILIES VIA AP

Σύμφωνα με το BBC, αξιωματούχοι των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ αποκάλυψαν ότι κτίριο που βρισκόταν κοντά στο σημείο, όπου βρίσκονταν οι τρεις όμηροι έφερε την ένδειξη “SOS”, χωρίς να έχει ακόμα επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει σύνδεση με τους ομήρους.

Παράλληλα, υποστήριξαν ότι πιθανότατα οι τρεις αυτοί όμηροι“είτε είχαν εγκαταλειφθεί είτε είχαν δραπετεύσει”.

“Είναι ένα τραγικό περιστατικό, ο στρατός φέρει την πλήρη ευθύνη“, σημείωσε, από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού, Ντάνιελ Χαγκάρι, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ξεκίνησαν αμέσως έρευνα για το συμβάν. Ο Χαγκάρι σημείωσε ότι η Σετζάιγια αποτελεί “ενεργή ζώνη μαχών“, όπου τις τελευταίες μέρες μαίνονται συνεχώς συγκρούσεις και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

“Απερίγραπτη τραγωδία” χαρακτήρισε τους θανάτους των τριών ομήρων ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. “Όλο το κράτος του Ισραήλ πενθεί απόψε. Η καρδιά μου είναι με τις οικογένειες που πενθούν σε αυτήν την δύσκολη στιγμή του πόνου τους“, έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Νετανιάχου έκανε επίσης μνεία στους “τρεις αγαπημένους γιους μας“. “Ακόμη και αυτό το δύσκολο βράδυ, θα φροντίσουμε τις πληγές μας, θα αντλήσουμε τα διδάγματα και θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε τις μέγιστες προσπάθειες για να φέρουμε πίσω σπίτι με ασφάλεια όλους τους ομήρους μας“, σημείωσε.

