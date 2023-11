BRIDGING WITHIN: Αυτοί είναι οι πρώτοι ομιλητές του TEDxPatras 2023

MARTIN KOHERING

Global Director of Impact, Forum for the Future



Ο Martin Koehring είναι Global Director of Impact στο διεθνές μη κερδοσκοπικό οργανισμό Forum for the Future και ηγείται της ομάδας Global Impact, η οποία δραστηριοποιείται σε τέσσερις γεωγραφικές περιοχές, σε συνεργασία με επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών. O Martin θα μιλήσει, το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, στη σκηνή του TEDxPatras, για τις έξι διαστάσεις - προσωπική, κοινωνική, πολιτική, οικονομική, οργανωτική και οικολογική - ανάπλασης της νοοτροπίας μας.