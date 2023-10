Τιμάται στις 30/10 στο Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα η Διεθνής Ημέρα Κινουμένων Σχεδίων 2023

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ANIMATION ΣΗΜΕΡΑ

Ποιο είναι το τοπίο των παραγωγών στην Ελλάδα; Συμβαδίζει το επίπεδο της τεχνικής και της αισθητικής εξέλιξης των εγχώριων δημιουργών, με το αντίστοιχο διεθνές; Ποιες είναι οι σχέσεις των Ελλήνων δημιουργών και παραγωγών με το εξωτερικό; Ποιες είναι οι επαγγελματικές τους ανάγκες, οι δυσκολίες και οι προκλήσεις, και πώς μπορούν οι εγχώριοι δημιουργοί να επωφεληθούν από τα εργαλεία που προσφέρει το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου;

Συμμετέχουν οι animators, σκηνοθέτες και παραγωγοί, Ίριδα Ζιόγκα, Δάφνη Ξουράφη, Άγγελος Ρούβας και ο Σταύρος Σαββαΐδης, παραγωγός και διευθυντής του στούντιο Funny Tales. Τη συζήτηση συντονίζει ο Αλέκος Παπαδάτος, σκηνοθέτης και animator.

ΠΡΟΒΟΛΗ - ANIMATION ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΌ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Μετά το τέλος της συζήτησης θα ακολουθήσει μια επιλογή κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους από την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, την Ινδία, το Ιράν, τον Καναδά, την Κίνα, την Κύπρο, την Ταϊβάν, αλλά και την Ελλάδα, ταινίες animation που διέπρεψαν σε διεθνή φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια.

Οι ταινίες είναι οι εξής:

-Deer in Traditional arts (1’31” - 2021, ΙΡΑΝ) Σκηνοθεσία & Παραγωγή: Toroska Salari

-Morning Coffee (1’00” - 2015, ΗΠΑ) Σκηνοθεσία & Παραγωγή: Tracy Miller-Robbins

-The Pioneers (9’40” - 2021, Καναδάς) Σκηνοθεσία & Παραγωγή: Simon Cottee

-Fortune Cookie (3’50” - 2023, Ταϊβάν/USA) Σκηνοθεσία & Παραγωγή: Fu Yang

-Swim (1’50” - 2017, Ινδία) Σκηνοθεσία & Παραγωγή: Shweta Marathe

-Donks (6’36” - 2023, Αυστραλία) Σκηνοθεσία: Felix Colgrave, Παραγωγή: Zoë Medcraft

-Gorilla Tactics (3’23” - 2023, ΗΠΑ) Σκηνοθεσία & Παραγωγή: Michael Long

-Elegy of Elephant (8’29” - 2023, Κίνα) Σκηνοθεσία: Lu Sijie, Παραγωγή: Ai Shengyin, Yu Haiyan

-Red Fire (11’00” - 2021, Ιράν) Σκηνοθεσία: Mona A.Shahi, Παραγωγή: Ehsan Tavassolizadeh

-Through the Looking Glasses (4’25” - 2022, ΗΠΑ) Σκηνοθεσία: Morgan L. Eng, Παραγωγή: Jocelyn Strait

-Hummings of a Hummingbird (2’07 - 2023, Κύπρος) Σκηνοθεσία & Παραγωγή: Savvas Constantinou

-Pink Mountain (8’40” - 2022, Ελλάδα) Σκηνοθεσία: Thomas Kunstler, Παραγωγή: Κωνσταντίνος Βασίλαρος

-Mine (8’00” - 2022, Ελλάδα) Σκηνοθεσία & Παραγωγή: Δάφνη Ξουράφη.

*Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, του Καναλιού της Βουλής και της ASIFA. To video spot σκηνοθέτησε ο Φωκίων Ξένος.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ