Σπύρος Σκιαδαρέσης: Συμμετοχή στο Welcome to up στο Μεσολόγγι

Στις εναρκτήριες εκδηλώσεις του «Welcome to UP 2023», του Φεστιβάλ Υποδοχής Νέων Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο Μεσολόγγι, παρευρέθηκε ο επικεφαλής της «Νέας Δυτικής Ελλάδος», Σπύρος Σκιαδαρέσης.

Ο κ. Σκιαδαρέσης συνοδευόταν από τους νεοεκλεγέντες περιφερειακούς συμβούλους, Χρήστο Κωστακόπουλο και Μαρία Μπούση, καθώς και τα στελέχη του του συνδυασμού, Πάνο Μίχα, Τάσο Μπρέκο και Αλεξάνδρα Στριμμένου από την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Παναγιώτη Βαμβακά από την Π.Ε. Αχαΐας.

Συγκεκριμένα, παρακολούθησαν τη συναυλία που έδωσε το μουσικό σχήμα ”Συνεπιβάτες” στο Μουσείο Οικογένειας Τρικούπη, καθώς και στην εκδήλωση γευσιγνωσίας κατά τη διάρκεια της οποίας οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα τοπικά εδέσματα της περιοχής.

Ο κ. Σκιαδαρέσης σε δηλώσεις του συνεχάρη το Πανεπιστήμιο Πατρών και ιδιαίτερα την Πρυτανική Αρχή και τον Πρύτανη, Καθηγητή, Χρήστο Μπούρα για την πρωτοβουλία διοργάνωσης του πρωτοποριακού αυτού, φεστιβάλ, που αποτελεί σημαντικό βήμα εξωστρέφειας και διασύνδεσης των τοπικών κοινωνιών με την ακαδημαϊκή και φοιτητική κοινότητα, ενώ όπως επεσήμανε «αποτελεί πάγια επιδίωξη και διεκδίκηση της περιφερειακής μας παράταξης ‘Νέα Δυτική Ελλάδα’ η χωρική εξακτίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδος, η ενίσχυση των υφιστάμενων περιφερειακών τμημάτων σε διδακτικό προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, η αποκέντρωση σχολών και η ίδρυση νέων τμημάτων με αντικείμενα σπουδών με αντικείμενα σπουδών που θα είναι άρρηκτα συνυφασμένα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής», ανέφερε και ευχήθηκε το επόμενο Φεστιβάλ να περιλαμβάνει εκδηλώσεις σε Πύργο, Αμαλιάδα και Αίγιο, για την υποδοχή νέων φοιτητών στις σχολές Γεωπονίας, Μουσειολογίας και Φυσικοθεραπείας, σηματοδοτώντας την επαναλειτουργία τους.

«Η Αυτοδιοίκηση οφείλει να έχει λόγο και ρόλο στην ισχυροποίηση των πανεπιστημιακών σχολών και τμημάτων και στην ισόρροπη ανάπτυξή τους και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδος. Το Πανεπιστήμιο Πατρών πέρα από θερμοκοιτίδα γνώσης και έρευνας, αποτελεί ισχυρό πυλώνα κοινωνικής κινητικότητας και προς αυτή την κατεύθυνση, οφείλουμε να εδραιώσουμε την περαιτέρω παρουσία του στον ακαδημαϊκό χάρτη», κατέληξε ο κ. Σκιαδαρέσης.