Welcome to up: Το μεγάλο "φοιτητικό χωριό" τα έχει όλα- ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

- Ομάδες, υπηρεσίες, δομές του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης τα τμήματα του Ιδρύματος και οι χορηγοί του Φεστιβάλ θα συστήνονται μέσα από τα εκθεσιακά περίπτερα γνωριμίας τους. Στα περίπτερα γνωριμίας συμμετέχουν οι : Άλμα Ζωής, Αστρονομική εταιρεία ΩΡΙΩΝ, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας, Τμήμα Υποστήριξης φοιτητών, απασχόλησης, σταδιοδρομίας και διασύνδεσης, Δράση «ΜΕΤΩΝ», Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, Εθελοντική Ομάδα Φλέβα Ζωής, ΕΘΕΞΙΣ, Erasmus, Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής, Επιτροπή Πολιτιστικής Ανάπτυξης, IEEE Student Branch, ΙΟΑΣ Μυλωνάς, ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ (Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Αχαΐας), ΚΕΔΜΟΠ, Κοινωνική Μέριμνα, ΚΟΦΕΠΠ, Λέσχη Ρομποτικής, Lifechain, ΝΟΠ (Ναυτικός Όμιλος Πατρών), Οut Door Against Cancer Connect Us (Εργαστήριο Υγιεινής -Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών), Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, Patras Community, Robots@UP, Σύλλογος Φοιτητών Φαρμακευτικής, Συνήγορος του Φοιτητή, ΤΕΕΑΠΗ, UPFM, Χορωδία Πανεπιστημίου Πατρών

Σε ένα μεγάλο, γιορτινό "φοιτητικό χωριό" έχει μετατραπεί το Campus του Πανεπιστημίου Πατρών , στο πλαίσιο του Welcome to up.

-Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας θα «ταξιδέψει» στο Πανεπιστήμιο Πατρών στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του campus για ένα τριήμερο οpen-air παρουσίασης βραβευμένων ταινιών μικρού μήκους. Μαζί τους και η ΚΟΦΕΠΠ. Πρόκειται για πρόταση του Ιδρύματος Τοπάλη που είχε ενταχθεί και πέρυσι στο «Welcome to UP». Στις 19/10 (ώρα 19:30), 20/10 (ώρα 19:30), 21/10 (ώρα 19:00).

- Οι λάτρεις των αστεριών και του σύμπαντος, θα μπορούν να απολαύσουν αστρονομική παρατήρηση (για φοιτητές και Πατρινούς) με τα τηλεσκόπια της δραστήριας ομάδας αστρονομίας «Ωρίων» που συμπληρώνει φέτος 22 χρόνια από την ίδρυσή της. Στον εκθεσιακό χώρο του «Welcome to UP 2023» θα στηθούν το βράδυ της Πέμπτης 19/10 και της Κυριακής 22/10, τέσσερα ισχυρά τηλεσκόπια ώστε οι συμμετέχοντες να παρατηρήσουν τη Σελήνη, τον πλανήτη Κρόνο και άλλα ουράνια αντικείμενα. Επίσης, ο «Ωρίων» θα διαθέσει και δύο ηλιακά τηλεσκόπια απ’ όπου θα γίνεται ασφαλής παρατήρηση του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας την Παρασκευή 20/10.

-Στο Campus θα βρουν οι φοιτητές την αφετηρία και τον τερματισμό του Magic Bus Patras Tour, μια διαδρομή με πούλμαν (Hop on Hop Off buses- λεωφορεία με ανοιχτή οροφή) για να ανακαλύψουν τους θησαυρούς της πόλης – Get το Know with the City: Διαδρομές με αφετηρία το Πανεπιστήμιο και σταθμούς: τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, το Βόρειο Πάρκο, το Έλος της Αγυιάς, τον Μώλο Αγίου Νικολάου, το Νότιο Πάρκο, το Καρναβαλικό Εργαστήρι, το Ρωμαϊκό Ωδείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Παμπελοποννησιακό Στάδιο, το Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Βούντενης. Δείτε το πλήρες πρόγραμμα δρομολογίων, καθώς και live την διαδρομή τους στο welcometoup.upatras.gr