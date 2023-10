Napoleon: Ο Χοακίν Φίνιξ ετοιμάζεται για πόλεμο στο νέο τρέιλερ

Επίσης, προσφέρει μια ματιά στη ρομαντική σχέση μεταξύ του θρυλικού κατακτητή και της συζύγου του, αυτοκράτειρας Ζοζεφίνας, την οποία υποδύεται στην ταινία η υποψήφια για Όσκαρ, Βανέσα Κίρμπι («Pieces of a Woman», «Mission Impossible»). Στην τελευταία ταινία του Scott εμφανίζονται επίσης οι Λουντιβίν Σανιέρ (Lupin), Μάθιου Νίντχαμ (House of the Dragon), Ταχάρ Ραχίμ (The Mauritanian), Φιλ Κόρνγουελ Cornwell (Alan Partridge), ανάμεσα σε άλλους.

Η ταινία κυκλοφορεί στις 22 Νοεμβρίου στις αίθουσες και έπειτα θα είναι διαθέσιμη στο Apple TV+.