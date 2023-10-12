Δήμος Αιγιάλειας: Ανακοινώθηκε η σταυροδοσία υποψηφίων ανά συνδυασμό

Στον α' γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών
Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα και την αναλυτική σταυροδοσία ανά συνδυασμό στον Δήμο Αιγιάλειας έδωσε στη δημοσιότητα τα ξημερώματα της Πέμπτης το αρμόδιο Πρωτοδικείο Αιγίου, ολοκληρώνοντας την καταμέτρηση σε συνολικά 140 τμήματα σε όλο τον Δήμο.
Πρώτος συνδυασμός στον α' γύρο αναδείχθηκε η παράταξη "Αιγιάλεια Μαζί για το Αύριο" του κ. Χρήστου Γούτου, δεύτερη η παράταξη "Αιγιάλεια Τώρα" του κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου και ακολουθούν σε σειρά οι παρατάξεις "Αιγιάλεια Προορισμός" του κ. Κώστα Σπηλιόπουλου, "ΜΠΡΟΣΤΑ" του κ. Γιώργου Κουβαρά, "Λαϊκή Συσπείρωση Αιγιαλείας" του κ. Γιάννη Μποδιώτη και "Αιγιαλέων Πόλις-Νέα Πορεία" του κ. Γρηγόρη Τριανταφυλλόπουλου.
Πρώτη των πρώτων σε σταυρούς αναδείχθηκε η κα Βασιλική Ψυχράμη με 1791 ψήφους.
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν επανακαταμέτρηση, έχουν το δικαίωμα να το πράξουν μέσα σε 3 μέρες από την επόμενη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
Αναλυτικά:
Καταχωρημένα Τμήματα 140
Σύνολο Εγγεγραμμένων 50.896
Σύνολο Ψηφίσαντων 29.557
Λευκά 149
Άκυρα 468
Σύνολο Άκυρων/Λευκών 617
Έγκυρα 28.940
Συνδυασμοί Σύνολο Ψήφων
1 ) ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΜΑΖΙ για το ΑΥΡΙΟ 10.755
2 ) ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 10.192
3 ) ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 5.676
4 ) Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α. (Μαχητική Προοδευτική Συνεργασία Της Αιγιάλειας) 1.026
5 ) ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 733
6 ) ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ ΠΟΛΙΣ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ 558
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Αποτελέσματα σταυροδοσίας για την παράταξη "Αιγιάλεια Μαζί για το Αύριο" με επικεφαλής τον κ. Χρήστο Γούτο
Αιγείρας
1 ) ΤΟΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 502
2 ) ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 476
3 ) ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ ΘΕΩΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 118
Αιγίου
4 ) ΨΥΧΡΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 1791
5 ) ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ 1567
6 ) ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ( ΤΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1301
7 ) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 1073
8 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 956
9 ) ΠΙΚΟΥΛΑ- ΜΠΟΜΠΟΤΣΙΑΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΙΩΑΝΝΗ 886
10 ) ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 880
11 ) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 864
12 ) ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ 803
13 ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ 791
14 ) ΣΟΦΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 773
15 ) ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ 548
16 ) ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 529
17 ) ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 526
18 ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 485
19 ) ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 482
20 ) ΣΚΑΝΔΑΜΗ ΑΘΗΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 474
21 ) ΚΑΒΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 467
22 ) ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΟΥΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ(ΕΦΗ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 460
23 ) ΦΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 453
24 ) ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 431
25 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΛΑΜΠΗΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 425
26 ) ΣΚΑΡΤΣΙΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ 408
27 ) ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ 407
28 ) ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 392
29 ) ΤΗΛΙΓΑΔΗ-ΒΕΛΑΩΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 347
30 ) ΤΡΙΨΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 338
31 ) ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 316
32 ) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 310
33 ) ΖΑΓΚΡΙΛΗ-ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΙΩΑΝΝΗ 288
34 ) ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 256
35 ) ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 215
36 ) ΘΕΟΛΟΓΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 199
37 ) ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ του ΣΠΗΛΙΟΥ 193
38 ) ΡΑΧΜΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 171
39 ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ 145
40 ) ΨΥΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 143
41 ) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΝΝΑ ΒΙΟΛΕΤΑ του ΑΣΗΜΑΚΗ 138
42 ) ΓΚΟΦΑ ΒΕΝΕΤΙΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ 107
43 ) ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62
Ακράτας
44 ) ΓΙΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ 1078
45 ) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 531
46 ) ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 380
47 ) ΝΤΕΡΕΚΗ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 284
48 ) ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 234
49 ) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 149
50 ) ΣΑΚΟΥΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ(ΡΙΑ) του ΑΡΙΣΤΟΥ 124
51 ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 111
Διακοπτού
52 ) ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ 768
53 ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 614
54 ) ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 415
Σελίδα 1 από 8 12/10/2023 5:18:28πμ
Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2023
55 ) ΚΑΛΠΟΥ-ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 414
56 ) ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 377
57 ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 212
58 ) ΣΚΟΥΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 191
59 ) ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΥΡΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ- ΓΕΩΡΓΙΑ (ΡΕΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 161
Ερινεού
60 ) ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 319
61 ) ΤΣΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 316
62 ) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 261
63 ) ΚΙΤΣΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 215
64 ) ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΥΤΥΧΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 153
Συμπολιτείας
65 ) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 913
66 ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 686
67 ) ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 530
68 ) ΚΑΝΑΓΙΑ ΑΡΕΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 254
69 ) ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 148
70 ) ΤΣΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 140
71 ) ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΩ (ΜΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 123
72 ) ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 119
73 ) ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 103
74 ) ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 71
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Αγίας Βαρβάρας
1 ) ΞΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 36
2 ) ΚΡΙΚΕΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΗΛΙΑ 6
3 ) ΓΙΟΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΠΗΛΙΟΥ 5
Βαλιμής
4 ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΗΛΙΟΣ του ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ 3
Βουτσίμου
5 ) ΣΙΑΦΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ 8
Ζαρούχλης
6 ) ΧΑΝΤΖΗ ΑΡΙΑΔΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20
7 ) ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 10
8 ) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 0
Μεσορρουγίου
9 ) ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 15
Περιστέρας
10 ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10
Ποροβίτσης
11 ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 46
12 ) ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΙΟΥ 5
Άνω Διακοπτού
13 ) ΣΑΚΚΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ 28
14 ) ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4
Καθολικού
15 ) ΜΠΡΟΥΜΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 51
Μαμουσιάς
16 ) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 0
17 ) ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 0
18 ) ΖΑΝΤΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 0
Αρραβωνίτσης
19 ) ΓΙΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 27
20 ) ΛΙΟΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
21 ) ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 0
Δαμακινίου
22 ) ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 45
23 ) ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 27
24 ) ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7
Άλσους
25 ) ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ- ΤΕΡΛΕΠΑΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20
26 ) ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 4
Βερίνου
27 ) ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ 42
28 ) ΜΟΙΡΑΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3
Γκραίκα
29 ) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΜΑΡΙΝΟΥ 10
30 ) ΠΡΑΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2
Γρηγόρη
31 ) ΜΟΙΡΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 37
32 ) ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ 4
Δημητροπούλου
33 ) ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 20
34 ) ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 16
Δουκαναιίκων
35 ) ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 25
36 ) ΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 3
37 ) ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 0
Λάκκας
38 ) ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 29
39 ) ΚΑΤΣΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 5
Μάγειρα
40 ) ΜΠΕΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 19
Μυρόβρυσης
41 ) ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ 32
42 ) ΤΣΟΥΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19
43 ) ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΩ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4
Νεραντζιών
44 ) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 11
Τούμπας
45 ) ΠΡΑΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 8
Εξοχής
46 ) ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19
47 ) ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4
Μοναστηρίου
48 ) ΡΟΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 45
Οάσεως
49 ) ΤΟΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6
Περιθωρίου
50 ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 27
51 ) ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11
52 ) ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4
Σελιάνας
53 ) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 26
54 ) ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 22
55 ) ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 0
Χρυσανθίου
56 ) ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 51
Παρασκευής
57 ) ΛΑΠΑΝΑΪΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 56
58 ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ 12
59 ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6
Ακράτας
1 ) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 161
2 ) ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 69
3 ) ΝΤΕΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 30
4 ) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 29
5 ) ΓΙΟΒΑ ΑΝΘΗ του ΑΝΔΡΕΑ 26
6 ) ΣΙΑΦΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 19
7 ) ΝΙΑΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9
8 ) ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3
Αμπέλου
9 ) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 21
10 ) ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 8
11 ) ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6
12 ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1
13 ) ΛΑΖΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 0
Καλαμιά
14 ) ΚΑΚΟΥΡΗ ΝΙΚΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ 37
15 ) ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΟΥ 35
16 ) ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16
17 ) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6
18 ) ΤΡΙΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ 0
19 ) ΒΑΓΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 0
Κραθίου
20 ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 78
21 ) ΖΙΖΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 57
22 ) ΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 35
23 ) ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ 11
24 ) ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ- ΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8
Παραλίας Πλατάνου
25 ) ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΗΛΙΟΥ 86
26 ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 64
27 ) ΤΣΕΚΕΝΗ ΚΑΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25
28 ) ΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ 13
29 ) ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ(ΛΙΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
Πλατάνου
30 ) ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΗ 96
31 ) ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΤΡΥΦΩΝΑ 62
32 ) ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 16
33 ) ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 3
34 ) ΤΡΙΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 0
Συλιβαινιώτικων
35 ) ΚΡΙΚΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 204
36 ) ΓΙΟΒΑ ΑΡΓΥΡΩ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 21
37 ) ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 19
38 ) ΣΤΕΦΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 18
39 ) ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 14
40 ) ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ 13
41 ) ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΙΣΤΟΥ 10
42 ) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3
Διακοπτού
43 ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΛΑΓΙΟΣ) του ΜΙΧΑΗΛ 180
44 ) ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 86
45 ) ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ 43
46 ) ΖΑΜΠΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 40
47 ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ) ΑΡΕΤΗ του ΣΠΗΛΙΟΥ 35
48 ) ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 32
49 ) ΑΡΜΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ 32
Ελαιώνος
50 ) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 112
51 ) ΛΕΛΟΥΔΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 73
52 ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 52
53 ) ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 40
54 ) ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27
55 ) ΒΙΛΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 26
56 ) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 15
57 ) ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 6
Ελίκης
58 ) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 91
59 ) ΚΙΝΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ 38
60 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 18
61 ) ΓΑΛΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13
62 ) ΜΠΕΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 11
63 ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4
Ζαχλωριτίκων
64 ) ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 59
65 ) ΜΑΡΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΜΑΡΚΟΥ 20
66 ) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15
Κερυνείας
67 ) ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 93
68 ) ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 47
69 ) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 37
70 ) ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΛΑΣΙΟΥ 35
71 ) ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΗ 10
72 ) ΓΕΩΡΓΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7
Νικολαιίκων
73 ) ΜΟΥΣΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 95
74 ) ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 32
75 ) ΑΡΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 27
76 ) ΡΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ 24
77 ) ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19
78 ) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 13
79 ) ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12
80 ) ΤΣΑΚΑΙ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΕΣΤΗ 11
Ριζομύλου
81 ) ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 102
82 ) ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 49
83 ) ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ 19
84 ) ΓΟΝΙΔΕΛΗ ΜΑΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 8
85 ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΨΥΧΡΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 7
Ροδιάς
86 ) ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 136
87 ) ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19
88 ) ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 18
89 ) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ 11
Τραπέζης
90 ) ΣΕΡΒΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 22
91 ) ΓΙΟΒΑ ΑΝΤΙΟΠΗ του ΣΠΗΛΙΟΥ 7
92 ) ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 6
Ζήριας
93 ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 124
94 ) ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 94
95 ) ΤΣΑΓΑΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 45
96 ) ΤΣΟΥΤΣΗ ΑΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40
97 ) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 36
98 ) ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 19
99 ) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 19
100 ) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 10
Καμαρών
101 ) ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 177
102 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 59
103 ) ΨΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 57
104 ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 29
105 ) ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ 28
106 ) ΚΑΖΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26
107 ) ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ 13
108 ) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 0
Νέου Ερινεού
109 ) ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 113
110 ) ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56
111 ) ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ 19
112 ) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ 5
Σαλμενίκου
113 ) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 93
114 ) ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 73
115 ) ΠΑΣΧΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 23
116 ) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 13
117 ) ΜΠΑΛΤΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13
118 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10
Ροδοδάφνης
119 ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 146
120 ) ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΙΩΑΝΝΗ 79
121 ) ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 49
122 ) ΜΕΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 47
123 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 40
124 ) ΚΟΥΣΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 26
125 ) ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 25
126 ) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 20
127 ) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 17
128 ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 13
Αγίου Κωνσταντίνου
129 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 71
130 ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 28
131 ) ΦΩΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ 23
132 ) ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 20
133 ) ΜΠΑΛΤΙΜΑ ΑΡΓΥΡΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9
134 ) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
135 ) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΩ -ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3
Κρήνης Αιγιαλείας
136 ) ΨΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 71
137 ) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 57
138 ) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ 37
139 ) ΡΑΠΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ 15
Λόγγου
140 ) ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 46
141 ) ΓΟΥΡΓΟΥΛΕΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΑΝΤΖΕΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 23
142 ) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ- ΑΡΧΟΝΤΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ 17
143 ) ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΓΚΟΛΦΩ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3
144 ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1
Σελιανιτίκων
145 ) ΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ 163
146 ) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 76
147 ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 49
148 ) ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 41
149 ) ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ 18
150 ) ΣΕΡΒΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΗΛΙΑ 17
151 ) ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7
Αιγείρας
152 ) ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 259
153 ) ΖΑΒΑΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 105
154 ) ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 16
155 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ 16
Αιγών
156 ) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 23
157 ) ΣΚΑΡΠΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19
158 ) ΡΟΒΗΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ 6
159 ) ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΔΡΕΑ 1
160 ) ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 0
Αμπελοκήπων
161 ) ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 11
162 ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 9
163 ) ΚΟΥΡΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7
Αιγίου
164 ) ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 341
165 ) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΤΕΚΛΑΡΕΣ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 288
166 ) ΚΟΣΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ 285
167 ) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΡΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ (ΝΤΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 263
168 ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 256
169 ) ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ 228
170 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 189
171 ) ΣΥΜΒΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 183
172 ) ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 176
173 ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 159
174 ) ΜΟΥΡΤΖΟΥΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΟΥΚΑ 158
175 ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 144
176 ) ΓΚΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 140
177 ) ΖΑΠΠΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ 137
178 ) ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 117
179 ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 116
180 ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 98
181 ) ΜΟΥΡΚΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΩΜΑ 98
182 ) ΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 91
183 ) ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ 85
184 ) ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 80
185 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 76
186 ) ΕΥΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 72
187 ) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ 72
188 ) ΣΑΚΚΑ ΜΑΡΙΑ- ΡΟΔΟΠΗ του ΦΩΤΙΟΥ 50
189 ) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 49
190 ) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 43
191 ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 39
Βαλιμιτίκων
192 ) ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 129
193 ) ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ 68
194 ) ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 23
195 ) ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 2
Δαφνών
196 ) ΜΠΑΓΙΩΝΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 89
197 ) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 44
198 ) ΠΛΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 16
199 ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13
200 ) ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12
Διγελιωτίκων
201 ) ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 46
202 ) ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21
203 ) ΦΙΣΤΙ ΙΝΑ του ΓΙΑΚΟΥΠ 16
204 ) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 13
205 ) ΠΙΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 8
Κουλούρας
206 ) ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 50
207 ) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 45
208 ) ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 30
209 ) ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ-ΓΡΥΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 24
210 ) ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 15
211 ) ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ 2
Κούμαρη
212 ) ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ 54
213 ) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 4
214 ) ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ 0
Κουνινάς
215 ) ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 109
216 ) ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 53
217 ) ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ 21
218 ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20
219 ) ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΦΙΛΟΝΙΚΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 16
220 ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12
Μαυρικίου
221 ) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 45
222 ) ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 35
223 ) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΪΣ του ΑΣΗΜΑΚΗ 12
Μελισσίων
224 ) ΓΟΥΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ 119
225 ) ΜΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 48
226 ) ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 38
227 ) ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 28
228 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 14
229 ) ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9
230 ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 3
Πτέρης
231 ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 75
232 ) ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 74
233 ) ΓΙΑΛΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 55
234 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΚΑΝΕΛΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 54
235 ) ΜΟΝΤΖΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23
236 ) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 19
237 ) ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 17
238 ) ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1
Σελινούντος
239 ) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 146
240 ) ΚΟΥΚΟΥ ΛΟΥΚΙΑ του ΤΡΥΦΩΝΑ 64
241 ) ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 34
242 ) ΝΤΕΡΤΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 18
Τέμενης
243 ) ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 227
244 ) ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 156
245 ) ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 105
246 ) ΚΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ 68
247 ) ΒΑΓΕΝΑ ΓΚΟΛΦΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 41
248 ) ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 22
249 ) ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9
250 ) ΛΑΓΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5
Αποτελέσματα σταυροδοσίας για την παράταξη "Αιγιάλεια Τώρα" με επικεφαλής τον κ. Δημήτρη Καλογερόπουλο
Αιγείρας
1 ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 392
2 ) ΜΙΧΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 345
3 ) ΣΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 158
Αιγίου
4 ) ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1360
5 ) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1144
6 ) ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 1094
7 ) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1036
8 ) ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΑΝΔΡΕΑ 882
9 ) ΓΙΔΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 838
10 ) ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 805
11 ) ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 696
12 ) ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ 646
13 ) ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 567
14 ) ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 531
15 ) ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 529
16 ) ΔΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ 512
17 ) ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 480
18 ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 427
19 ) ΚΩΣΤΑΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 422
20 ) ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 407
21 ) ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 402
22 ) ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 374
23 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ 341
24 ) ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 340
25 ) ΡΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 337
26 ) ΚΑΜΗΤΣΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 314
27 ) ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 306
28 ) ΤΖΟΒΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 302
29 ) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 222
30 ) ΜΑΚΡΗ ΡΩΞΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 190
31 ) ΧΑΝΔΟΛΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΙΩΣΗΦ 190
32 ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 179
33 ) ΤΣΟΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 176
34 ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 173
35 ) ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΝΑΣΟΥ 165
36 ) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΟΥΛΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 161
37 ) ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 128
38 ) ΚΕΝΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 123
39 ) ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 117
40 ) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 117
41 ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ 115
42 ) ΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ 99
43 ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 92
Ακράτας
44 ) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1209
45 ) ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 331
46 ) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΗΛΙΑ 251
47 ) ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΗΛΙΑ-ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 233
48 ) ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 223
49 ) ΖΙΖΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 110
50 ) ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 69
51 ) ΜΗΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 55
Διακοπτού
52 ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1698
53 ) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ 451
54 ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΩ (ΜΙΝΑ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 381
55 ) ΛΙΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ 256
56 ) ΒΙΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 224
57 ) ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 186
58 ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 182
59 ) ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 50
Ερινεού
60 ) ΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 832
61 ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 428
62 ) ΠΑΣΧΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝΔΡΕΑ 231
63 ) ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΔΗΜΟΥ 202
64 ) ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 154
Συμπολιτείας
65 ) ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 1087
66 ) ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ 730
67 ) ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 476
68 ) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 336
69 ) ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 287
70 ) ΚΑΓΚΑΛΟΥ ΛΕΥΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 246
71 ) ΡΟΥΒΑΛΗ - ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 239
72 ) ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 209
73 ) ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 204
74 ) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ - ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ 200
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Χατζή
1 ) ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 21
2 ) ΡΟΥΒΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 0
Αγίας Βαρβάρας
3 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 17
Βαλιμής
4 ) ΚΑΛΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 15
Βουτσίμου
5 ) ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 15
Ζαρούχλης
6 ) ΝΤΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 27
7 ) ΚΟΓΚΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ (ΑΝΘΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ 0
Μεσορρουγίου
8 ) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 40
Περιστέρας
9 ) ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 44
10 ) ΚΑΡΑΙ ΑΡΝΤΙΑΝ (ΑΝΤΩΝΗΣ) του ΣΕΛΜΑΝ 5
Ποροβίτσης
11 ) ΜΑΝΕΤΑ-ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13
Άνω Διακοπτού
12 ) ΝΤΟΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ 20
13 ) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΛΗ του ΜΙΧΑΗΛ 0
Καθολικού
14 ) ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4
Μαμουσιάς
15 ) ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 86
16 ) ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 65
17 ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 8
Αρραβωνίτσης
18 ) ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 74
19 ) ΧΡΟΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ 11
20 ) ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0
Δαμακινίου
21 ) ΤΡΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 8
Άλσους
22 ) ΛΙΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 41
23 ) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 16
24 ) ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ του ΙΩΑΝΝΗ 0
Βερίνου
25 ) ΡΟΥΒΑΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΗΡΩΔΗ 34
26 ) ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5
Γκραίκα
27 ) ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 13
28 ) ΞΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2
Γρηγόρη
29 ) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ 43
30 ) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ 10
31 ) ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ 6
Δημητροπούλου
32 ) ΤΣΑΝΤΟΥΛΑ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΑΝΔΡΕΑ 5
33 ) ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 5
34 ) ΚΡΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ 3
Δουκαναιίκων
35 ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ 25
36 ) ΤΑΡΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10
37 ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΗ (ΛΙΛΥ) του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 0
Λάκκας
38 ) ΓΙΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 26
39 ) ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0
Μάγειρα
40 ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 15
41 ) ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 5
42 ) ΜΠΕΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ 3
Μυρόβρυσης
43 ) ΤΣΟΥΜΠΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 91
44 ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 18
45 ) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4
Νεραντζιών
46 ) ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 88
47 ) ΠΛΗΘΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 31
48 ) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 9
Τούμπας
49 ) ΤΣΟΥΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 41
50 ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 10
51 ) ΞΕΦΤΕΡΗ ΣΑΠΦΩ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1
Βελάς
52 ) ΚΟΡΥΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 37
53 ) ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 2
54 ) ΣΑΡΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ 0
Εξοχής
55 ) ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 20
Μοναστηρίου
56 ) ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 41
Οάσεως
57 ) ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 22
Περιθωρίου
58 ) ΓΙΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 15
59 ) ΚΥΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ 3
Σελιάνας
60 ) ΣΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 1
Σινεβρού
61 ) ΝΤΕΡΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 16
Χρυσανθίου
62 ) ΤΟΓΙΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 15
63 ) ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 9
Παρασκευής
64 ) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 66
65 ) ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23
66 ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ακράτας
1 ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 150
2 ) ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 88
3 ) ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 59
4 ) ΓΙΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 55
5 ) ΜΠΑΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 33
6 ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27
7 ) ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21
8 ) ΓΚΡΕΜΠΙ ΑΡΜΠΙΝ του ΜΙΝΙΦ 7
Αμπέλου
9 ) ΤΣΑΛΑΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 79
10 ) ΣΚΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22
11 ) ΡΟΜΠΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11
12 ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ 7
13 ) ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4
14 ) ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3
Καλαμιά
15 ) ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ 20
16 ) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 11
17 ) ΑΝΔΡΩΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ 2
Κραθίου
18 ) ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ 35
19 ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19
20 ) ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 8
21 ) ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1
Παραλίας Πλατάνου
22 ) ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΠΗΛΙΟΥ 88
23 ) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΦΑΝΗ 42
24 ) ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 36
25 ) ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 26
Πλατάνου
26 ) ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 28
27 ) ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 14
28 ) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 0
Συλιβαινιώτικων
29 ) ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107
30 ) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΛΗ) του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 40
31 ) ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 39
32 ) ΣΠΑΝΟΥ ΑΡΕΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ 29
33 ) ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΛΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20
34 ) ΚΟΡΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 17
35 ) ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΡΟΖΑΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8
36 ) ΒΛΑΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ 7
Διακοπτού
37 ) ΡΟΥΦΟΓΑΛΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 313
38 ) ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ 113
39 ) ΒΑΣΙΛΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 89
40 ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ 71
41 ) ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ 48
42 ) ΠΡΙΟΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΑΓΓΕΛΗ 45
43 ) ΚΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΛΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ 15
44 ) ΓΟΥΡΖΗ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6
Ελαιώνος
45 ) ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 107
46 ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 56
47 ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ 33
48 ) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 24
49 ) ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20
50 ) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ 9
51 ) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 7
52 ) ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6
Ελίκης
53 ) ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 106
54 ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 48
55 ) ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΦΛΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26
56 ) ΚΟΥΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8
57 ) ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6
Ζαχλωριτίκων
58 ) ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ 61
59 ) ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ 24
60 ) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ 22
61 ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16
62 ) ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 9
Κερυνείας
63 ) ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21
64 ) ΚΟΛΟΒΡΕΝΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 13
65 ) ΣΚΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ (ΠΕΝΥ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 7
66 ) ΜΑΛΙΑΡΙΤΣΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 7
67 ) ΓΟΥΡΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1
Νικολαιίκων
68 ) ΜΟΝΤΖΟΛΗΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 34
69 ) ΚΑΝΕΛΛΗ ΗΛΙΑΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 25
70 ) ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ 22
71 ) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15
Ριζομύλου
72 ) ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ 27
73 ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 18
74 ) ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 11
75 ) ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9
76 ) ΣΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 4
Ροδιάς
77 ) ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ 44
78 ) ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 36
79 ) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 33
80 ) ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΤΑΚΗ 11
Τραπέζης
81 ) ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ ΞΑΝΘΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ 95
82 ) ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19
83 ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11
84 ) ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4
Ζήριας
85 ) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 77
86 ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 75
87 ) ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 53
88 ) ΓΛΩΣΣΙΔΗ ΑΡΕΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 45
89 ) ΓΛΩΣΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 43
90 ) ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 19
91 ) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 11
92 ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9
Καμαρών
93 ) ΡΟΓΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 128
94 ) ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 81
95 ) ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 80
96 ) ΚΑΛΑΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 74
97 ) ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 41
98 ) ΜΕΛΙΓΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 36
99 ) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10
100 ) ΜΑΚΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 4
Νέου Ερινεού
101 ) ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22
102 ) ΡΟΥΜΠΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 21
103 ) ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 17
104 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ 13
Σαλμενίκου
105 ) ΜΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 80
106 ) ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 45
107 ) ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΔΡΕΑ 21
108 ) ΚΑΝΑΓΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10
109 ) ΠΑΣΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ 5
110 ) ΖΟΥΔΙΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΗΛΙΑ 4
111 ) ΤΡΙΓΚΑ ΘΕΩΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3
Ροδοδάφνης
112 ) ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ 169
113 ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 162
114 ) ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ 92
115 ) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ 77
116 ) ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 76
117 ) ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 56
118 ) ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ 54
119 ) ΦΟΥΡΛΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 51
120 ) ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 51
121 ) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47
122 ) ΒΛΑΧΟΥ - ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΥΛΟΥ 29
123 ) ΜΑΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 28
124 ) ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 21
Αγίου Κωνσταντίνου
125 ) ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 78
126 ) ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20
127 ) ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 14
128 ) ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9
129 ) ΓΟΥΤΟΥ ΖΩΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 8
130 ) ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7
131 ) ΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6
132 ) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 5
Κρήνης Αιγιαλείας
133 ) ΚΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 53
134 ) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 26
135 ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΑΝΔΡΕΑ 25
136 ) ΓΟΥΛΙΑΜΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 24
137 ) ΜΟΥΡΔΕΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 9
138 ) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 2
Λόγγου
139 ) ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 62
140 ) ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 62
141 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 44
142 ) ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 29
143 ) ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 20
144 ) ΓΑΒΑΛΑ ΗΛΙΑΝΑ του ΜΑΡΙΟΥ 14
145 ) ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΦΩΤΙΟΥ 9
146 ) ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 8
Σελιανιτίκων
147 ) ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 103
148 ) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΗΛΙΑ 73
149 ) ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 51
150 ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 43
151 ) ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 30
152 ) ΤΣΟΥΜΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 27
153 ) ΡΕΤΣΙΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 25
154 ) ΛΙΟΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 13
Αιγείρας
155 ) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 66
156 ) ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΒΛΑΣΙΟΥ 40
157 ) ΠΑΓΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 39
158 ) ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 26
159 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 16
160 ) ΜΠΑΣΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15
Αιγών
161 ) ΚΡΙΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 116
162 ) ΣΚΟΥΡΔΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 34
163 ) ΠΕΤΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ 22
164 ) ΑΛΤΑΝΗ ΑΣΗΜΩ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 13
165 ) ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 11
166 ) ΡΟΒΗΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΛΑΣΙΟΥ 9
167 ) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0
Αμπελοκήπων
168 ) ΜΟΥΣΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ 100
169 ) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 30
170 ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23
171 ) ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 14
172 ) ΜΠΙΜΠΑ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΓΚΕΖΙΜ 8
Αιγίου
173 ) ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 353
174 ) ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 287
175 ) ΜΑΡΝΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 237
176 ) ΜΠΑΚΡΟΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 230
177 ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 197
178 ) ΜΕΓΑΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 193
179 ) ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ 192
180 ) ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 178
181 ) ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 171
182 ) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 130
183 ) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 126
184 ) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 116
185 ) ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 115
186 ) ΚΑΡΛΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 114
187 ) ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ 107
188 ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 90
189 ) ΜΠΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ 87
190 ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ 83
191 ) ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 76
192 ) ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 69
193 ) ΚΑΡΑΣΙΜΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 68
194 ) ΝΤΕΡΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 63
195 ) ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 59
196 ) ΡΩΜΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 55
197 ) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 46
198 ) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 43
199 ) ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 42
200 ) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18
Βαλιμιτίκων
201 ) ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22
202 ) ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 20
203 ) ΚΟΥΤΟΥΛΑ - ΚΑΛΕΡΓΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΣΗΜΑΚΗ 18
204 ) ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17
205 ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 14
206 ) ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 10
207 ) ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8
Δαφνών
208 ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 21
209 ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ 8
210 ) ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 7
211 ) ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 4
212 ) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1
Διγελιωτίκων
213 ) ΚΑΦΟΥΣΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 55
214 ) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 22
215 ) ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 18
216 ) ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10
217 ) ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7
218 ) ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5
Κουλούρας
219 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 115
220 ) ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 22
221 ) ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16
222 ) ΓΚΕΛΑ ΒΙΟΛΤΣΑ του ΓΙΑΝΝΑΚΗ 11
223 ) ΣΙΛΑΪΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10
224 ) ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9
225 ) ΚΑΛΟΤΙ ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ (ΑΝΤΙΓΟΝΗ) του ΦΕΡΙΝΤ 8
226 ) ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ 5
Κούμαρη
227 ) ΚΟΣΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 52
228 ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΓΚΥ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 22
229 ) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ 14
230 ) ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9
231 ) ΜΕΣΣΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8
Κουνινάς
232 ) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΣΟΥΡΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 33
233 ) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 27
234 ) ΦΕΙΔΑΚΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19
235 ) ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9
236 ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ 2
237 ) ΜΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2
238 ) ΣΚΑΡΤΣΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1
Μαυρικίου
239 ) ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 118
240 ) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 26
241 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ 14
242 ) ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 13
243 ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10
244 ) ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 9
Μελισσίων
245 ) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ 25
246 ) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10
247 ) ΤΣΟΥΚΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 9
248 ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 4
Πτέρης
249 ) ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΟΛΥΔΩΡΑ 149
250 ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 63
251 ) ΔΟΡΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 48
252 ) ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 21
253 ) ΛΟΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 15
254 ) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10
255 ) ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 8
256 ) ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 1
Σελινούντος
257 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 47
258 ) ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΧΙΛΛΕΑ 31
259 ) ΜΕΝΤΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 22
260 ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 7
Τέμενης
261 ) ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ 48
262 ) ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ 30
263 ) ΡΟΥΣΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 30
264 ) ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 21
265 ) ΤΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΙΩΑΝΝΗ 17
266 ) ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ-ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ 7
267 ) ΚΡΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 5
Αποτελέσματα σταυροδοσίας για την παράταξη "Αιγιάλεια Προορισμός" με επικεφαλής τον κ. Κώστα Σπηλιόπουλο
Αιγείρας
1 ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 535
2 ) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 514
3 ) ΡΕΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ 186
Αιγίου
4 ) ΤΑΞΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1019
5 ) ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1016
6 ) ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 750
7 ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 675
8 ) ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 593
9 ) ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 509
10 ) ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ 474
11 ) ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 378
12 ) ΠΛΑΤΑΝΟΥ - ΚΑΨΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 319
13 ) ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 313
14 ) ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 298
15 ) ΖΕΝΤΕΦΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 254
16 ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 230
17 ) ΡΕΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 227
18 ) ΜΑΜΩΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 225
19 ) ΠΑΡΙΣΗ - ΜΠΕΣΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΜΑΝΤΩ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 203
20 ) ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 199
21 ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 197
22 ) ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 193
23 ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 188
24 ) ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 179
25 ) ΤΕΡΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 144
26 ) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ 142
27 ) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ 138
28 ) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 131
29 ) ΜΕΣΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 128
30 ) ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ 107
31 ) ΓΡΥΛΛΗ-ΤΖΕΛΕΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΚΥ) του ΜΙΧΑΗΛ 105
32 ) ΤΣΑΧΡΕΛΙΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ του ΜΙΧΑΗΛ 91
33 ) ΑΛΕΥΡΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ 90
34 ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 86
35 ) ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΛΟΥΗΣ του ΑΔΑΜΟΥ 85
36 ) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 60
37 ) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 59
38 ) ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 59
39 ) ΜΠΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 57
40 ) ΧΑΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 57
41 ) ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 51
42 ) ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΡΙΣΤΟΥ 45
43 ) ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 27
Ακράτας
44 ) ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 570
45 ) ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 257
46 ) ΠΑΓΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 240
47 ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 231
48 ) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 230
49 ) ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 100
50 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ 63
51 ) ΜΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 27
Διακοπτού
52 ) ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ 671
53 ) ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 192
54 ) ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 151
55 ) ΚΟΛΟΒΡΕΝΤΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ 97
56 ) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 59
57 ) ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 54
58 ) ΜΕΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΠΡΙΚΙΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ 43
59 ) ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΣΟΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 39
Ερινεού
60 ) ΠΕΡΛΕΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΛΑΤΩΝΟΣ 225
61 ) ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ 141
62 ) ΚΑΡΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 94
63 ) ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 94
64 ) ΛΟΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 73
Συμπολιτείας
65 ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 277
66 ) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 157
67 ) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ 133
68 ) ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 114
69 ) ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΡΙΤΣΑ) του ΜΙΧΑΗΛ 114
70 ) ΜΩΡΙΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 91
71 ) ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 47
72 ) ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΜΕΡΟΠΗ (ΜΑΙΡΗ) του ΜΙΧΑΗΛ 21
73 ) ΣΤΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 19
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Χατζή
1 ) ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΘΩΜΑ 8
Αγίας Βαρβάρας
2 ) ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 7
Βαλιμής
3 ) ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ 13
4 ) ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ 6
Βουτσίμου
5 ) ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 42
6 ) ΤΣΕΚΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΟΥ 5
7 ) ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 0
Ζαρούχλης
8 ) ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 6
Μεσορρουγίου
9 ) ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 3
10 ) ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΥΜΕΩΝ 1
Περιστέρας
11 ) ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 13
12 ) ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 0
Ποροβίτσης
13 ) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 17
14 ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 9
15 ) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 0
Άνω Διακοπτού
16 ) ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 47
Μαμουσιάς
17 ) ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 12
18 ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 1
Αρραβωνίτσης
19 ) ΛΙΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4
Δαμακινίου
20 ) ΛΟΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 27
Βερίνου
21 ) ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1
Γκραίκα
22 ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 16
Δημητροπούλου
23 ) ΨΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 84
Δουκαναιίκων
24 ) ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4
Λάκκας
25 ) ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ 38
Μυρόβρυσης
26 ) ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5
27 ) ΜΠΑΖΙΩΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1
Νεραντζιών
28 ) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 23
Τούμπας
29 ) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ 12
Βελάς
30 ) ΒΟΪΔΗΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ 28
Εξοχής
31 ) ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1
Μοναστηρίου
32 ) ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 5
Οάσεως
33 ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 20
Περιθωρίου
34 ) ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 4
Σελιάνας
35 ) ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3
Σινεβρού
36 ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14
Χρυσανθίου
37 ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 55
38 ) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 7
39 ) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ 1
Παρασκευής
40 ) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 9
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ακράτας
1 ) ΤΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 176
2 ) ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 71
3 ) ΣΥΝΤΡΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 34
4 ) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 31
5 ) ΠΟΛΥΔΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 29
6 ) ΚΟΡΔΑΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26
7 ) ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21
8 ) ΧΑΪΝΤΑΡ ΣΑΡΑ του ΟΥΣΣΑΜΑ 6
Αμπέλου
9 ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 30
10 ) ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5
11 ) ΡΟΥΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ 2
Καλαμιά
12 ) ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΟΥ 51
13 ) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 31
14 ) ΚΑΛΥΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12
Κραθίου
15 ) ΚΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 53
16 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 39
17 ) ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 36
18 ) ΚΑΛΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 23
19 ) ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΙΩΑΝΝΗ 20
20 ) ΓΚΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ του ΒΙΚΤΩΡΟΣ 9
21 ) ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ 4
22 ) ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΙΟΥΛΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 2
Πλατάνου
23 ) ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13
24 ) ΣΙΜΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΕΡ 5
25 ) ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 3
Συλιβαινιώτικων
26 ) ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 44
27 ) ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΗΛΙΟΥ 19
28 ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 18
29 ) ΚΑΣΚΑΡΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9
30 ) ΑΡΦΑΝΗ ΙΟΥΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 6
31 ) ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
Διακοπτού
32 ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 83
33 ) ΒΙΛΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 35
34 ) ΡΟΥΦΟΓΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ 25
35 ) ΑΛΕΥΡΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΤΡΥΦΩΝΟΣ 20
36 ) ΚΑΠΑΪ ΕΛΕΑΝΑ του ΜΠΕΝΤΡΙ 16
37 ) ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 15
38 ) ΜΑΡΓΕΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 5
Ελαιώνος
39 ) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 10
40 ) ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9
41 ) ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6
Ελίκης
42 ) ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9
43 ) ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9
44 ) ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 4
Ζαχλωριτίκων
45 ) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7
46 ) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 4
47 ) ΠΑΣΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1
Κερυνείας
48 ) ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ 16
49 ) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9
50 ) ΔΑΡΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0
Νικολαιίκων
51 ) ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18
52 ) ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 15
53 ) ΦΑΣΟΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 14
Ριζομύλου
54 ) ΒΡΥΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 21
55 ) ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19
56 ) ΤΣΩΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ 7
57 ) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6
58 ) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 4
Ροδιάς
59 ) ΜΑΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 11
60 ) ΠΛΑΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 10
61 ) ΤΣΟΥΡΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ 0
Τραπέζης
62 ) ΚΑΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 22
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ- ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 4
64 ) ΜΠΟΥΖΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 1
Ζήριας
65 ) ΓΛΩΣΣΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 32
66 ) ΓΙΑΒΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 29
67 ) ΘΕΟΦΑΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ 7
68 ) ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΟΥ 6
69 ) ΖΑΡΚΑΔΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΗΛΙΑ 5
70 ) ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΕΝΟΥΝΟΥ 3
71 ) ΦΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 2
Καμαρών
72 ) ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 36
73 ) ΠΑΣΧΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 33
74 ) ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ 25
75 ) ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ 21
76 ) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 20
77 ) ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΩΜΑ 19
78 ) ΚΙΤΣΑΤΗ ΕΛΛΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19
79 ) ΜΠΕΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3
Νέου Ερινεού
80 ) ΡΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 34
81 ) ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13
82 ) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 6
Σαλμενίκου
83 ) ΣΓΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ 31
84 ) ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 22
85 ) ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 2
Ροδοδάφνης
86 ) ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 43
87 ) ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ 29
88 ) ΦΩΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22
89 ) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΝΑΚΟΥ 16
90 ) ΜΠΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 15
91 ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 10
92 ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 9
93 ) ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 7
94 ) ΜΑΡΚΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 4
95 ) ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1
Αγίου Κωνσταντίνου
96 ) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ 18
97 ) ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 15
98 ) ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13
Λόγγου
99 ) ΣΤΕΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 70
100 ) ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 43
101 ) ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39
102 ) ΜΠΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 33
103 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 27
104 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 24
105 ) ΒΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8
106 ) ΓΟΥΡΓΟΥΛΕΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4
Σελιανιτίκων
107 ) ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 44
108 ) ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 15
109 ) ΚΑΡΑΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 8
110 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6
Αιγείρας
111 ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 59
112 ) ΚΑΖΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 49
113 ) ΚΑΣΝΕΤΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ 30
114 ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 20
115 ) ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 17
116 ) ΜΑΓΚΑΦΑ - ΡΟΖΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10
Αιγών
117 ) ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 70
118 ) ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 64
119 ) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 12
120 ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 9
Αμπελοκήπων
121 ) ΝΤΟΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 54
122 ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 32
123 ) ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΗΤΑ 24
124 ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 21
125 ) ΠΕΤΡΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5
Αιγίου
126 ) ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 208
127 ) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ 167
128 ) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 153
129 ) ΡΟΥΒΑΛΗ-ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 147
130 ) ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 147
131 ) ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΛΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 132
132 ) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 127
133 ) ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 120
134 ) ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102
135 ) ΒΛΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 98
136 ) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 93
137 ) ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 83
138 ) ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ 66
139 ) ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 65
140 ) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 59
141 ) ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56
142 ) ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΣΠΥΡΟΥ 55
143 ) ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 49
144 ) ΜΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΗΡΑΚΛΗ 43
145 ) ΖΑΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ 41
146 ) ΤΕΡΛΕΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 36
147 ) ΤΣΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 34
148 ) ΒΟΥΛΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 33
149 ) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 30
150 ) ΠΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 29
151 ) ΤΟΥΡΚΟΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23
152 ) ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 21
153 ) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ 15
Βαλιμιτίκων
154 ) ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 69
155 ) ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 30
156 ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 21
157 ) ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 20
158 ) ΔΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ 16
159 ) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 14
Δαφνών
160 ) ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 26
161 ) ΣΚΟΥΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 16
162 ) ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ 7
Διγελιωτίκων
163 ) ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 27
164 ) ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 19
165 ) ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3
Κουλούρας
166 ) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 35
167 ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ 18
168 ) ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 13
169 ) ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2
170 ) ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 0
Κούμαρη
171 ) ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9
172 ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2
173 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0
174 ) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 0
Κουνινάς
175 ) ΤΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 28
176 ) ΜΠΟΥΣΜΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22
177 ) ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 11
178 ) ΤΣΟΥΡΕΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7
179 ) ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4
Μαυρικίου
180 ) ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 24
181 ) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 18
182 ) ΚΟΡΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13
183 ) ΚΟΣΚΟΡΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8
Μελισσίων
184 ) ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 118
185 ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 31
186 ) ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 25
187 ) ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23
188 ) ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 16
189 ) ΠΕΡΙΚΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 13
190 ) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 12
191 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΝΔΡΕΑ 5
Πτέρης
192 ) ΚΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 40
193 ) ΤΣΑΧΡΕΛΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22
194 ) ΜΕΝΤΖΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21
195 ) ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16
196 ) ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10
197 ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ 9
198 ) ΑΡΣΕΝΗ ΣΑΒΒΟΥΛΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 5
Σελινούντος
199 ) ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 17
200 ) ΤΣΑΧΡΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15
201 ) ΖΟΡΜΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6
Τέμενης
202 ) ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ 40
203 ) ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18
204 ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ 10
Αποτελέσματα σταυροδοσίας για την παράταξη "ΜΠΡΟΣΤΑ" με επικεφαλής τον κ. Γιώργο Κουβαρά
Αιγείρας
1 ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 535
2 ) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 514
3 ) ΡΕΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ 186
Αιγίου
4 ) ΤΑΞΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1019
5 ) ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1016
6 ) ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 750
7 ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 675
8 ) ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 593
9 ) ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 509
10 ) ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ 474
11 ) ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 378
12 ) ΠΛΑΤΑΝΟΥ - ΚΑΨΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 319
13 ) ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 313
14 ) ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 298
15 ) ΖΕΝΤΕΦΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 254
16 ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 230
17 ) ΡΕΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 227
18 ) ΜΑΜΩΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 225
19 ) ΠΑΡΙΣΗ - ΜΠΕΣΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΜΑΝΤΩ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 203
20 ) ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 199
21 ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 197
22 ) ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 193
23 ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 188
24 ) ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 179
25 ) ΤΕΡΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 144
26 ) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ 142
27 ) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ 138
28 ) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 131
29 ) ΜΕΣΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 128
30 ) ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ 107
31 ) ΓΡΥΛΛΗ-ΤΖΕΛΕΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΚΥ) του ΜΙΧΑΗΛ 105
32 ) ΤΣΑΧΡΕΛΙΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ του ΜΙΧΑΗΛ 91
33 ) ΑΛΕΥΡΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ 90
34 ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 86
35 ) ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΛΟΥΗΣ του ΑΔΑΜΟΥ 85
36 ) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 60
37 ) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 59
38 ) ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 59
39 ) ΜΠΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 57
40 ) ΧΑΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 57
41 ) ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 51
42 ) ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΡΙΣΤΟΥ 45
43 ) ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 27
Ακράτας
44 ) ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 570
45 ) ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 257
46 ) ΠΑΓΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 240
47 ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 231
48 ) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 230
49 ) ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 100
50 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ 63
51 ) ΜΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 27
Διακοπτού
52 ) ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ 671
53 ) ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 192
54 ) ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 151
55 ) ΚΟΛΟΒΡΕΝΤΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ 97
56 ) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 59
57 ) ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 54
58 ) ΜΕΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΠΡΙΚΙΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ 43
59 ) ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΣΟΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 39
Ερινεού
60 ) ΠΕΡΛΕΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΛΑΤΩΝΟΣ 225
61 ) ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ 141
62 ) ΚΑΡΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 94
63 ) ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 94
64 ) ΛΟΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 73
Συμπολιτείας
65 ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 277
66 ) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 157
67 ) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ 133
68 ) ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 114
69 ) ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΡΙΤΣΑ) του ΜΙΧΑΗΛ 114
70 ) ΜΩΡΙΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 91
71 ) ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 47
72 ) ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΜΕΡΟΠΗ (ΜΑΙΡΗ) του ΜΙΧΑΗΛ 21
73 ) ΣΤΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 19
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Χατζή
1 ) ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΘΩΜΑ 8
Αγίας Βαρβάρας
2 ) ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 7
Βαλιμής
3 ) ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ 13
4 ) ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ 6
Βουτσίμου
5 ) ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 42
6 ) ΤΣΕΚΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΟΥ 5
7 ) ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 0
Ζαρούχλης
8 ) ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 6
Μεσορρουγίου
9 ) ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 3
10 ) ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΥΜΕΩΝ 1
Περιστέρας
11 ) ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 13
12 ) ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 0
Ποροβίτσης
13 ) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 17
14 ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 9
15 ) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 0
Άνω Διακοπτού
16 ) ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 47
Μαμουσιάς
17 ) ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 12
18 ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 1
Αρραβωνίτσης
19 ) ΛΙΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4
Δαμακινίου
20 ) ΛΟΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 27
Βερίνου
21 ) ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1
Γκραίκα
22 ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 16
Δημητροπούλου
23 ) ΨΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 84
Δουκαναιίκων
24 ) ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4
Λάκκας
25 ) ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ 38
Μυρόβρυσης
26 ) ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5
27 ) ΜΠΑΖΙΩΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1
Νεραντζιών
28 ) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 23
Τούμπας
29 ) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ 12
Βελάς
30 ) ΒΟΪΔΗΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ 28
Εξοχής
31 ) ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1
Μοναστηρίου
32 ) ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 5
Οάσεως
33 ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 20
Περιθωρίου
34 ) ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 4
Σελιάνας
35 ) ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3
Σινεβρού
36 ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14
Χρυσανθίου
37 ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 55
38 ) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 7
39 ) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ 1
Παρασκευής
40 ) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 9
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ακράτας
1 ) ΤΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 176
2 ) ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 71
3 ) ΣΥΝΤΡΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 34
4 ) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 31
5 ) ΠΟΛΥΔΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 29
6 ) ΚΟΡΔΑΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26
7 ) ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21
8 ) ΧΑΪΝΤΑΡ ΣΑΡΑ του ΟΥΣΣΑΜΑ 6
Αμπέλου
9 ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 30
10 ) ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5
11 ) ΡΟΥΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ 2
Καλαμιά
12 ) ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΟΥ 51
13 ) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 31
14 ) ΚΑΛΥΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12
Κραθίου
15 ) ΚΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 53
16 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 39
17 ) ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 36
18 ) ΚΑΛΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 23
19 ) ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΙΩΑΝΝΗ 20
20 ) ΓΚΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ του ΒΙΚΤΩΡΟΣ 9
21 ) ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ 4
22 ) ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΙΟΥΛΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 2
Πλατάνου
23 ) ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13
24 ) ΣΙΜΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΕΡ 5
25 ) ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 3
Συλιβαινιώτικων
26 ) ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 44
27 ) ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΗΛΙΟΥ 19
28 ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 18
29 ) ΚΑΣΚΑΡΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9
30 ) ΑΡΦΑΝΗ ΙΟΥΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 6
31 ) ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
Διακοπτού
32 ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 83
33 ) ΒΙΛΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 35
34 ) ΡΟΥΦΟΓΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ 25
35 ) ΑΛΕΥΡΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΤΡΥΦΩΝΟΣ 20
36 ) ΚΑΠΑΪ ΕΛΕΑΝΑ του ΜΠΕΝΤΡΙ 16
37 ) ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 15
38 ) ΜΑΡΓΕΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 5
Ελαιώνος
39 ) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 10
40 ) ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9
41 ) ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6
Ελίκης
42 ) ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9
43 ) ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9
44 ) ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 4
Ζαχλωριτίκων
45 ) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7
46 ) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 4
47 ) ΠΑΣΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1
Κερυνείας
48 ) ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ 16
49 ) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9
50 ) ΔΑΡΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0
Νικολαιίκων
51 ) ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18
52 ) ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 15
53 ) ΦΑΣΟΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 14
Ριζομύλου
54 ) ΒΡΥΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 21
55 ) ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19
56 ) ΤΣΩΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ 7
57 ) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6
58 ) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 4
Ροδιάς
59 ) ΜΑΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 11
60 ) ΠΛΑΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 10
61 ) ΤΣΟΥΡΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ 0
Τραπέζης
62 ) ΚΑΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 22
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ- ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 4
64 ) ΜΠΟΥΖΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 1
Ζήριας
65 ) ΓΛΩΣΣΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 32
66 ) ΓΙΑΒΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 29
67 ) ΘΕΟΦΑΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ 7
68 ) ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΟΥ 6
69 ) ΖΑΡΚΑΔΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΗΛΙΑ 5
70 ) ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΕΝΟΥΝΟΥ 3
71 ) ΦΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 2
Καμαρών
72 ) ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 36
73 ) ΠΑΣΧΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 33
74 ) ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ 25
75 ) ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ 21
76 ) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 20
77 ) ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΩΜΑ 19
78 ) ΚΙΤΣΑΤΗ ΕΛΛΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19
79 ) ΜΠΕΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3
Νέου Ερινεού
80 ) ΡΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 34
81 ) ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13
82 ) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 6
Σαλμενίκου
83 ) ΣΓΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ 31
84 ) ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 22
85 ) ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 2
Ροδοδάφνης
86 ) ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 43
87 ) ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ 29
88 ) ΦΩΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22
89 ) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΝΑΚΟΥ 16
90 ) ΜΠΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 15
91 ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 10
92 ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 9
93 ) ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 7
94 ) ΜΑΡΚΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 4
95 ) ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1
Αγίου Κωνσταντίνου
96 ) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ 18
97 ) ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 15
98 ) ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13
Λόγγου
99 ) ΣΤΕΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 70
100 ) ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 43
101 ) ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39
102 ) ΜΠΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 33
103 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 27
104 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 24
105 ) ΒΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8
106 ) ΓΟΥΡΓΟΥΛΕΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4
Σελιανιτίκων
107 ) ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 44
108 ) ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 15
109 ) ΚΑΡΑΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 8
110 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6
Αιγείρας
111 ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 59
112 ) ΚΑΖΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 49
113 ) ΚΑΣΝΕΤΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ 30
114 ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 20
115 ) ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 17
116 ) ΜΑΓΚΑΦΑ - ΡΟΖΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10
Αιγών
117 ) ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 70
118 ) ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 64
119 ) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 12
120 ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 9
Αμπελοκήπων
121 ) ΝΤΟΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 54
122 ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 32
123 ) ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΗΤΑ 24
124 ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 21
125 ) ΠΕΤΡΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5
Αιγίου
126 ) ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 208
127 ) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ 167
128 ) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 153
129 ) ΡΟΥΒΑΛΗ-ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 147
130 ) ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 147
131 ) ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΛΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 132
132 ) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 127
133 ) ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 120
134 ) ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102
135 ) ΒΛΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 98
136 ) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 93
137 ) ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 83
138 ) ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ 66
139 ) ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 65
140 ) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 59
141 ) ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56
142 ) ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΣΠΥΡΟΥ 55
143 ) ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 49
144 ) ΜΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΗΡΑΚΛΗ 43
145 ) ΖΑΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ 41
146 ) ΤΕΡΛΕΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 36
147 ) ΤΣΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 34
148 ) ΒΟΥΛΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 33
149 ) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 30
150 ) ΠΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 29
151 ) ΤΟΥΡΚΟΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23
152 ) ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 21
153 ) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ 15
Βαλιμιτίκων
154 ) ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 69
155 ) ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 30
156 ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 21
157 ) ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 20
158 ) ΔΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ 16
159 ) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 14
Δαφνών
160 ) ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 26
161 ) ΣΚΟΥΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 16
162 ) ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ 7
Διγελιωτίκων
163 ) ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 27
164 ) ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 19
165 ) ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3
Κουλούρας
166 ) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 35
167 ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ 18
168 ) ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 13
169 ) ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2
170 ) ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 0
Κούμαρη
171 ) ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9
172 ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2
173 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0
174 ) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 0
Κουνινάς
175 ) ΤΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 28
176 ) ΜΠΟΥΣΜΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22
177 ) ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 11
178 ) ΤΣΟΥΡΕΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7
179 ) ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4
Μαυρικίου
180 ) ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 24
181 ) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 18
182 ) ΚΟΡΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13
183 ) ΚΟΣΚΟΡΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8
Μελισσίων
184 ) ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 118
185 ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 31
186 ) ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 25
187 ) ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23
188 ) ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 16
189 ) ΠΕΡΙΚΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 13
190 ) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 12
191 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΝΔΡΕΑ 5
Πτέρης
192 ) ΚΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 40
193 ) ΤΣΑΧΡΕΛΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22
194 ) ΜΕΝΤΖΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21
195 ) ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16
196 ) ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10
197 ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ 9
198 ) ΑΡΣΕΝΗ ΣΑΒΒΟΥΛΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 5
Σελινούντος
199 ) ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 17
200 ) ΤΣΑΧΡΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15
201 ) ΖΟΡΜΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6
Τέμενης
202 ) ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ 40
203 ) ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18
204 ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ 10
Αποτελέσματα σταυροδοσίας για την παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση Αιγιαλείας με επικεφαλής τον κ. Γιάννη Μποδιώτη
Αιγείρας
1 ) ΖΑΜΠΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 54
Αιγίου
2 ) ΚΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 273
3 ) ΧΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 103
4 ) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 91
5 ) ΚΑΤΣΙΔΗΜΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 85
6 ) ΣΧΙΝΑΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 84
7 ) ΑΚΑΡΕΠΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 81
8 ) ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 57
9 ) ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ 53
10 ) ΑΥΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 48
11 ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ 48
12 ) ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΣΗΜΑΚΗ 43
13 ) ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 41
14 ) ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 36
15 ) ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ 33
16 ) ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 31
17 ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 25
18 ) ΜΠΟΥΣΜΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 21
19 ) ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 17
Ακράτας
20 ) ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 29
21 ) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 26
22 ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΓΙΟΥΣΣΟΥΦ 19
Διακοπτού
23 ) ΑΠΟΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 86
24 ) ΓΟΥΡΟΥΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 31
25 ) ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 23
Ερινεού
26 ) ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 52
27 ) ΤΣΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 14
Συμπολιτείας
28 ) ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 82
29 ) ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 49
30 ) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ 35
31 ) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 25
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Αγίας Βαρβάρας
1 ) ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 0
Βαλιμής
2 ) ΚΑΤΣΙΔΗΜΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 0
Βουτσίμου
3 ) ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1
Ζαρούχλης
4 ) ΚΑΤΣΙΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ 0
Μεσορρουγίου
5 ) ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 0
Περιστέρας
6 ) ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ 0
Ποροβίτσης
7 ) ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 0
Άνω Διακοπτού
8 ) ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 0
Καθολικού
9 ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 0
Μαμουσιάς
10 ) ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ 2
Αρραβωνίτσης
11 ) ΛΑΛΙΩΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 10
Δαμακινίου
12 ) ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του ΑΝΔΡΕΑ 0
Άλσους
13 ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 2
Βερίνου
14 ) ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11
Γκραίκα
15 ) ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0
Γρηγόρη
16 ) ΓΟΥΡΟΥΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1
Δημητροπούλου
17 ) ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1
Δουκαναιίκων
18 ) ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1
Λάκκας
19 ) ΝΤΕΡΕΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3
Μάγειρα
20 ) ΦΡΙΚΑΣΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 0
Μυρόβρυσης
21 ) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 0
Νεραντζιών
22 ) ΧΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 0
Τούμπας
23 ) ΖΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2
Βελάς
24 ) ΜΠΟΔΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 0
Εξοχής
25 ) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0
Μοναστηρίου
26 ) ΜΠΟΥΣΜΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0
Οάσεως
27 ) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 0
Περιθωρίου
28 ) ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0
Σελιάνας
29 ) ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 0
Σινεβρού
30 ) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 0
Χρυσανθίου
31 ) ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 0
Παρασκευής
32 ) ΚΑΤΣΙΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ 2
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ακράτας
1 ) ΚΥΡΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΗΤΑ 2
2 ) ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 2
3 ) ΜΗΛΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2
Διακοπτού
4 ) ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 13
5 ) ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΛΟΥΙΖΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10
6 ) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7
Κερυνείας
7 ) ΣΚΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6
8 ) ΣΚΛΑΒΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 5
9 ) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 0
Ζήριας
10 ) ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1
11 ) ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ 1
12 ) ΒΛΑΧΟΥ ΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 0
Καμαρών
13 ) ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 18
14 ) ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 14
15 ) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6
Νέου Ερινεού
16 ) ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 3
17 ) ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2
18 ) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 0
Ροδοδάφνης
19 ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 24
20 ) ΝΤΕΡΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20
21 ) ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΓΩΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 8
22 ) ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7
23 ) ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 6
Αιγείρας
24 ) ΚΑΣΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15
25 ) ΛΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13
26 ) ΜΗΛΙΩΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ 6
Αιγίου
27 ) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 66
28 ) ΚΑΡΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 43
29 ) ΤΡΙΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 38
30 ) ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ 28
31 ) ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 24
32 ) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 21
33 ) ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 19
34 ) ΛΥΜΠΕΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ 18
35 ) ΜΕΪΝΤΑΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 11
36 ) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 11
37 ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 10
38 ) ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 9
Δαφνών
39 ) ΜΕΪΝΤΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 12
40 ) ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2
41 ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 0
Κουλούρας
42 ) ΠΑΠΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΑΓΓΕΛΗ 10
43 ) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΟΛΦΩ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1
44 ) ΜΑΡΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0
Κουνινάς
45 ) ΜΠΟΥΣΜΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 22
46 ) ΧΕΛΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΙΩΑΝΝΗ 14
47 ) ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΛΑΜΠΡΟΥ 8
Μαυρικίου
48 ) ΤΡΙΨΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8
49 ) ΚΑΤΣΙΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ 7
50 ) ΜΕΓΓΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3
Πτέρης
51 ) ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ 3
52 ) ΣΑΪΤΗ ΖΩΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3
53 ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ 0
Τέμενης
54 ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 14
55 ) ΤΣΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 13
56 ) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 3
Αποτελέσματα σταυροδοσίας για την παράταξη "Αιγιαλέων Πόλις" με επικεφαλής τον κ. Γρηγόρη Τριανταφυλλόπουλο
Αιγείρας
1 ) ΚΟΥΤΟΥΛΑ (ΔΑΔΙΩΤΗ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΣΗΜΑΚΗ 25
2 ) ΜΠΑΡΙΑΜΑΙ ΕΡΙΟΝ (ΒΑΓΓΕΛΗΣ) του ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ 4
Αιγίου
3 ) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΘΕΟΦΑΝΗ 117
4 ) ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 117
5 ) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΙΜΙΚΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 75
6 ) ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΙΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 73
7 ) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 67
8 ) ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 57
9 ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 54
10 ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 47
11 ) ΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 36
12 ) ΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 35
13 ) ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ 34
14 ) ΓΚΙΤΣΑΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 27
15 ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 26
16 ) ΜΠΑΡΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΥΛΟΥ 26
17 ) ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 21
18 ) ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15
19 ) ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ (ΜΟΙΡΑΛΙΩΤΗ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12
20 ) ΠΑΓΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 11
21 ) ΑΣΠΡΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ 8
Ακράτας
22 ) ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 106
23 ) ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 20
24 ) ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5
Διακοπτού
25 ) ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 124
26 ) ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 26
27 ) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ ΑΝΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 14
Ερινεού
28 ) ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 76
29 ) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΑΝΔΡΕΑ 25
Συμπολιτείας
30 ) ΡΩΣΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΗΛΙΑ 44
31 ) ΔΡΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 36
32 ) ΚΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 36
33 ) ΤΣΙΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Χατζή
1 ) ΝΤΕΡΕΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 1
Αγίας Βαρβάρας
2 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 0
Βαλιμής
3 ) ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 0
Βουτσίμου
4 ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 0
Ζαρούχλης
5 ) ΠΗΛΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0
Μεσορρουγίου
6 ) ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ 0
Περιστέρας
7 ) ΡΩΣΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΗ 0
Ποροβίτσης
8 ) ΠΑΠΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0
Άνω Διακοπτού
9 ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 0
Καθολικού
10 ) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του ΑΝΔΡΕΑ 0
Μαμουσιάς
11 ) ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ 4
Αρραβωνίτσης
12 ) ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 0
Δαμακινίου
13 ) ΔΑΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 0
Άλσους
14 ) ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1
Βερίνου
15 ) ΜΑΘΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 0
Γκραίκα
16 ) ΚΑΤΣΙΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 0
Γρηγόρη
17 ) ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 0
Δημητροπούλου
18 ) ΡΑΜΠΑΒΙΛΑ ΕΛΛΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 0
Δουκαναιίκων
19 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 0
Λάκκας
20 ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0
Μάγειρα
21 ) ΤΣΙΑΔΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0
Μυρόβρυσης
22 ) ΤΣΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 0
Νεραντζιών
23 ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΗΛΙΑ 0
Τούμπας
24 ) ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0
Βελάς
25 ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0
Εξοχής
26 ) ΣΕΤΤΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ 0
Μοναστηρίου
27 ) ΔΗΜΗΤΡΑΚΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 0
Οάσεως
28 ) ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 0
Περιθωρίου
29 ) ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 0
Σελιάνας
30 ) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 0
Σινεβρού
31 ) ΠΗΛΙΟΥΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΘΕΟΦΑΝΗ 0
Χρυσανθίου
32 ) ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0
Παρασκευής
33 ) ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ 2
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ακράτας
1 ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6
2 ) ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ 2
3 ) ΚΙΤΟ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΥ 1
4 ) ΚΑΤΣΙΦΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0
Διακοπτού
5 ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 3
6 ) ΠΑΤΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2
7 ) ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 0
Ελαιώνος
8 ) ΠΑΠΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΤΑΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3
9 ) ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2
10 ) ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΣΠΗΛΙΟΥ 0
Καμαρών
11 ) ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ 5
12 ) ΜΠΟΥΡΔΟΥ (ΔΑΔΙΩΤΗ) ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2
13 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 0
Σαλμενίκου
14 ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗ) ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 0
15 ) ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0
16 ) ΚΑΡΠΕΤΑ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΑΡΙΣΤΟΥ 0
Ροδοδάφνης
17 ) ΠΕΡΡΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7
18 ) ΠΑΣΣΑΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 7
19 ) ΜΠΟΥΛΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 4
20 ) ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 0
21 ) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0
Λόγγου
22 ) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3
23 ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΕΛΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 0
24 ) ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΟΔΩΡΗ 0
Σελιανιτίκων
25 ) ΛΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 5
26 ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1
27 ) ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 0
Αιγίου
28 ) ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 118
29 ) ΚΟΛΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 44
30 ) ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 42
31 ) ΤΣΙΜΟΥΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 42
32 ) ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 37
33 ) ΟΡΦΑΝΙΔΗ (ΜΗΤΡΟΥ) ΜΕΡΣΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 32
34 ) ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19
35 ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 14
36 ) ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14
37 ) ΚΑΤΣΟΡΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10
38 ) ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2
Διγελιωτίκων
39 ) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 0
40 ) ΤΣΙΡΩΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 0
41 ) ΖΟΥΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 0
Κουλούρας
42 ) ΑΣΠΡΟΥΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 1
43 ) ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 0
44 ) ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 0
Κουνινάς
45) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 9
46 ) ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 0
47 ) ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0
Τέμενης
48 ) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7
49 ) ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ ΞΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 6
50 ) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4
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