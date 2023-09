Πάτρα: Στις 5/10 στο θέατρο act ο Amazing Dio με την παράσταση "Mind Games"

Με το χιούμορ πάντοτε στο επίκεντρο, οι θεατές εμπλέκονται σε μια μοναδική νοητική εμπειρία που τους μεταφέρει από μια συναισθηματική κατάσταση στην άλλη. Η διαδραστική φύση των Mind Games επιτρέπει στο κοινό να συμμετέχει ενεργά, να αλληλεπιδρά με τα όσα συμβαίνουν και να καθορίζει τις εξελίξεις, δημιουργώντας μια μοναδική παράσταση κάθε βράδυ.

Μια παράσταση τόσο διαφορετική από ότι έχετε δει μέχρι σήμερα που δεν θα ξεχάσετε ποτέ.

REVIEWS - Κριτικές

"Σε κάθε του παράσταση, ο Amazing Dio παίρνει τη λεπτή γραμμή που χωρίζει το τυχαίο από το προκαθορισμένο (ή το πραγματικό από το φανταστικό) και την κόβει με μια τεράστια ψαλιδιά. Σ' αυτή τη νοητική "απόδραση" θα πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς: η παράσταση είναι διαδραστική και η εξέλιξη της βασίζεται στη συμμετοχή του κοινού! Κι όλα αυτά με το υπέρτατο μαγικό κόλπο: το χιούμορ του. Συναρπαστικό! Το τέλος της λογικής!” Athens Daily Secret

"Είσαι με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, ο καλύτερος σε παρουσίαση μάγος που έχουμε δει ποτέ στο "Ελλάδα Έχεις Ταλέντο" Σάκης Τανιμανίδης ΣΚΑΙTV

"Είσαι πάρα πολύ μπροστά! Πραγματικά είναι απόλαυση κάθε φορά που σε βλέπουμε" Γιώργος Καπουτζίδης ΣΚΑΙTV

“Κάθε παράσταση που δίνεται, είναι ωραίο να είσαι θεατής γιατί σε μαγεύει, και είναι τόσο καλοστημένο, όλο σε κάθε του λεπτομέρεια, έχει πολύ δουλειά και καλή δουλειά, Μπράβο” Μαρία Μπακοδήμου ΣΚΑΙTV

"Σήμερα είναι ο δικός μας τελικός! Amazing Dio & Elina είστε απίστευτοι" Γρηγόρης Αρναούτογλου ΑΝΤ1

"Your MIND GAMES Are Marvelous" Marc Salem (Creator of Broadway show “Mind Games”).

