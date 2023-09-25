Έφυγαν από τη ζωή & θα κηδευτούν την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (χήρα) ΕΥΣΤ. ΓΚΑΒΕΛΑ
ΕΤΩΝ 96
Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 25-9-2023 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Γενέσιον της Θεοτόκου Λίμνη Ευβοίας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΜΟΡΦΙΑ & ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ( χήρα ) ΙΩΑΝ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ,
ΑΔΕΛΦΟ, ΠΑΠΠΟΥ & ΘΕΙΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΩΝ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 / 9 / 202 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α! ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:3Ο Μ.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΤΥΧΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΛΗΣ,ΙΩΑΝΝΑ (ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ.) ΖΑΠΑΝΤΕΣ,ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΧΗΡΑ ΚΩΝ.) ΑΡΑΒΑΝΗ,ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ,ΙΩΑΝΝΑ (ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ.) ΜΠΑΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ( ΧΗΡΑ ΒΑΣ.) ΜΠΑΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΘΕΟΔ. ΖΩΝΤΑΝΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟ
ΕΤΩΝ 80
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-9-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΚΥΡΙΑΚΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΝΕΦΕΛΗ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΑΓΓΕΛΙΚΗ,ΝΑΤΑΛΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΡΑΦΑΗΛΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΥΑΓ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΚΡΕΟΠΩΛΗ
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 25-9-2023 & ώρα 4 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Βελβιτσίου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ
Ο ΥΙΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΦΩΤΙΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ( χήρα ) ΣΤΑΥΡ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΒΑΡΒΑΡΑ ( χήρα ) ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΠΟΥΣΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΕΚΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΧΡ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΘΕΟΔ. ΖΩΝΤΑΝΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟ
ΕΤΩΝ 80
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-9-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΚΥΡΙΑΚΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΝΕΦΕΛΗ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΑΓΓΕΛΙΚΗ,ΝΑΤΑΛΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΡΑΦΑΗΛΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΓΕΡ. ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ
ΕΤΩΝ 80
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-9-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΙΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΕΤΩΝ 80
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-9-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΚΟΛΦΩ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,ΦΩΤΙΟΣ & ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΣΑΚΩΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ & Η ΜΝΗΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ,
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΠΛΩΤΑ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-9-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗ,ΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΠΕΝΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
Μάθε που ψηφίζεις με ένα κλικ: Η εφαρμογή που σου δείχνει το εκλογικό σου τμήμα και στον χάρτη
Πλήρης Οδηγός Αυτοδιοικητικών Εκλογών 2023: Πόσους σταυρούς βάζουμε για δήμο και περιφέρεια - Όλα όσα θέλετε να ξέρετε πριν την κάλπη
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023: Όλες οι ειδήσεις για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στους Δήμους και τις Περιφέρειες, τους συνδυασμούς, τις δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα των εκλογών και τα exit polls
Αποτελέσματα Αυτοδιοικητικών Εκλογών 2023: Πώς θα μεταδοθούν - Πώς θα δείτε ποσοστά και σταυρούς
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