Κασμιρένιο πουλοβεράκι και baggy jeans: Η Τζένιφερ Λόπεζ έφερε το φθινόπωρο στο Παρίσι

Πρόκειται για κομμάτι του label Lingua Franca που δημιουργεί custom sweaters και «σκίζει» στο Instagram. Το προηγούμενο διάστημα πουλόβερ που έγραφαν «nevertheless, she voted» και «the revolution will not be tweeted» ξεπούλησαν παρά την τσουχτερή τους τιμή λόγω των πολιτικοκοινωνικών και φεμινιστικών τους μηνυμάτων. (Τζέιν Φόντα, Ρις Γουίδερσπουν, Μέριλ Στριπ, Τζούλιαν Μουρ) τα έχουν ήδη τιμήσει.

Η J Lo φρόντισε πάντως το σύνθημα να αναφέρεται στο επόμενο άλμπουμ της και τον τίτλο του- άλλωστε είναι αχτύπητη στο να προμοτάρει τα καλλιτεχνικά βήματά της. Ταυτόχρονα, γράφτηκε πως η φράση παραπέμπει και στη σχέση της με τον Μπεν Αφλεκ, είναι δηλαδή τόσο ευτυχισμένη που την καθορίζει…