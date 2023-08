Την Κυριακή 6/8 στα Σελιανίτικα και τη Δευτέρα 7/8 στον Ψαθόπυργο η Ιόνια Ορχήστρα του Χρήστου Παναγιωτόπουλου

Οι μουσικές και τα τραγούδια είναι γνωστές επιτυχίες μέσα από JAZZ, LATIN, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, έντεχνα - λαϊκά και παραδοσιακά.

Μεταξύ άλλων είναι και τα εξής:

BLUE MOON, SUMMERTIME, THE AUTUMN LEAVES, DANCE ME TO THE END OF LOVE, MACK THE KNIFE, THE GIRL FROM IPANEMA, PAROLE PAROLE, FLY ME TO THE MOON, SMOOTH OPERATOR, SODADE, BLUE BOSSA, LIBERTANGO, POR UNA CABESA, SOMETHING STUPID, AMADO MIO, MAMBO ITALIANO, ΣΟΥ ΣΦΥΡΙΖΩ, ΠΕΣ ΜΟΥ ΜΙΑ ΛΕΞΗ, ΕΦΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, ΑΝ ΘΥΜΗΘΕΙΣ Τ' ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ, κ.α., και αλλαγή προγράμματος μέσα από 500 και πλέον τραγούδια, ανάλογα με την εξέλιξη της βραδιάς.

Τα τραγούδια ερμηνεύουν οι:

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ – κιθάρες -drumachine

ΕΛΕΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ – κρουστά – κιθάρα.