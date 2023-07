Φένια Αποστόλου: Η τρανς πρωταγωνίστρια του «Φιλοκτήτη» στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου

Ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει τα τελευταία 24ωρα η απόφαση του σκηνοθέτη Σαράντου Γιώργου Ζερβουλάκου να συμπεριλάβει στο καστ των ηθοποιών που θα πρωταγωνιστήσουν στην παράσταση “Φιλοκτήτης” στο μικρό θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου στις 28 και 29 Ιουλίου την τρανς ηθοποιό και χορογράφο Φένια Αποστόλου.

Το έργο συγγραφικά φέρει την υπογραφή του Χρήστου Οικονόμου και είναι εμπνευσμένο από τη ομότιτλη τραγωδία του Σοφοκλή. Σύμφωνα με την πλοκή του έργου, η τρανς ηθοποιός θα υποδυθεί τον ρόλο του φαντάσματος μια νεαρής κοπέλας, η οποία σκοτώθηκε άδικα σε μία τρομοκρατική επίθεση με αποτέλεσμα να στοιχειώνει τα όνειρα του ήρωα Φιλοκτήτη, που είναι ηγετικό στέλεχος μιας ένοπλης επαναστατικής οργάνωσης.

Μετά όμως την αποτυχημένη επίθεση, που είχε ως συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα η νεαρή γυναίκα, εγκαταλείπει την οργάνωση και βρίσκει καταφύγιο σ’ έναν τόπο αυτό-εξορίας. Οι ενοχές για το θανάσιμο σφάλμα του, τον σημαδεύουν σωματικά και ψυχικά: έχει γεράσει πρόωρα, υποφέρει από μια ανοιχτή πληγή στο πόδι, και στις παραισθήσεις του βλέπει το φάντασμα της νεκρής γυναίκας. Χρόνια αργότερα, δύο νεότερα μέλη της οργάνωσης, η Καμία και ο Πυρ, αναλαμβάνουν να βρουν τον Φιλοκτήτη και να τον πείσουν να επιστρέψει στην ενεργό δράση. Η συνάντηση τους θα πάρει τον χαρακτήρα μιας αναμέτρησης που θα αποβεί μοιραία για όλα τα πρόσωπα.

Στο έργο πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά) Φένια Αποστόλου (Το φάντασμα της νεκρής γυναίκας), Γιώργος Κατσής (Πυρ), Λευτέρης Πολυχρόνης (Φιλοκτήτης), Γαλήνη Χατζηπασχάλη (Καμία).

Ποια είναι η Φένια Αποστόλου

Σπούδασε στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης και στο Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν. Συνεργάστηκε με το Χοροθέατρο Οκτάνα του Κωνσταντίνου Ρήγου και το Χοροθέατρο του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος για δύο χρόνια. Αποτέλεσε μέλος της χορογραφικής ομάδας των τελετών έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας (2004). Έχει χορογραφήσει για την ομάδα της, Χοροθέατρο Λυδία Λίθος, δεκαπέντε έργα χορού, τα οποία έχουν συμμετάσχει σε πολλά φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει σκηνοθετήσει τα θεατρικά έργα Ισόβια ξανθιά (2009), Ο πελεκάνος (2014), Other Side (2015), To κάλεσμα της Λορίν (2017), Βαλπούργη: Η ιστορία μιας μάγισσας (2018). Συμμετείχε σε διεθνή φεστιβάλ με θεατρικά και χορογραφικά έργα από το ρεπερτόριο της ομάδας της σε Βενετία, Φιλιππούπολη, Βελιγράδι, Σκόπια, Τεργέστη, Ερεβάν (Αρμενία), Δουβλίνο, Αλμάδα (Πορτογαλία), Πράγα, Λευκωσία και Λεμεσό. Ως ηθοποιός πρωταγωνίστησε στον μονόλογο BELLEΛΕΝ – Η (αιώνια) τραγωδία της Ελένης (2015), στην παράσταση A New Era (?) (Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 2019) και σε δέκα ταινίες με πιο πρόσφατη την ταινία μεγάλου μήκους Πρόστιμο (δεύτερος γυναικείος τρανς ρόλος – Βέρα) του Φωκίωνα Μπόγρη (2020). Το 2018, αποτέλεσε μέλος της κριτικής επιτροπής για το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Outview.

