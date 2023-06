Ο δεύτερος κύκλος του “And Just Like That” ξεκινά 23/6 με διπλό επεισόδιο σε Ελληνικό συνδρομητικό κανάλι

Ο πολυαναμενόμενος δεύτερος κύκλος του “And Just Like That” που είναι η συνέχεια του πολύ επιτυχημένου «Sex and the city», ξεκινά να παίζεται στη χώρα μας, αποκλειστικά στο Vodafone TV με διπλό μάλιστα επεισόδιο την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023.

Το ξεκίνημα της δεύτερης σειράς βρίσκει την Κάρι (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) να θρηνεί ακόμα τον απρόσμενο θάνατο του Μίστερ Μπίγκ (Κρις Νοθ), ο οποίος όμως δεν ήταν η μόνη μεγάλη αγάπη της. Ο πρώην αρραβωνιαστικός της Έϊνταν επιστρέφει σε αυτή τη σεζόν αναθεωρώντας μια ιστορία αγάπης που είχε στο παρελθόν βουλιάξει.

Μέσα από 11 νέα επεισόδια η παρέα που εισήγαγε την έννοια sisterhood για τα καλά στο λεξιλόγιο ης αμερικανικής τηλεόρασης μας συστήνει σε μια νέα συζήτηση σχετικά με τη σημασία του σεξ για γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, αναθεωρεί τις φιλικές σχέσεις και θέτει επί τάπητος και το κυνήγι των ατομικών ονείρων που δεν είναι ποτέ αργά να κυνηγήσει κάποιος.

Το “And Just Like That” κάνει την λαμπρή πρεμιέρα στις 23 Ιουνίου, ενώ βρίσκεται διαθέσιμη και η κατηγορία Sex and the City Universe που περιλαμβάνει όλους τους κύκλους του “Sex and the City”, του “And Just Like That”, αλλά και του ντοκιμαντέρ της αναβίωσης, καθώς και ακυκλοφόρητο backstage υλικό και συζητήσεις με τους σεναριογράφους, πάντα στο Vodafone TV.

Παίζουν & ο John Corbett και οι Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Sara Ramirez και Karen Pittman. Όσο για την Kim Cattrall θα την ξαναδούμε ως Samantha Jones. Όπως γράφτηκε θα εμφανιστεί σε μία σκηνή στο φινάλε της 2ης σαιζόν.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ