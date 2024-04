Στη Ν. Υόρκη ξεκίνησε παραστάσεις το μιούζικαλ "Ο Υπέροχος Γκάτσμπι"

Η παράσταση έφτασε στο Broadway μετά από μία άκρως επιτυχημένη παρουσίαση που ήταν sold-out στο Paper Mill Playhouse.

Η σκηνοθεσία της παράστασης είναι του Marc Bruni (Beautiful: The Carole King Musical).

Χορογραφίες: Dominique Kelley (So You Think You Can Dance), ενώ το τζαζ μουσικό σκορ πλαισιωμένο και με ποπ ρυθμούς είναι του Jason Howland (Little Women) και του Nathan Tysen (Paradise Square).

Οι The New York Times επαίνεσαν το έργο ότι σε συνεπαίρνει με το λούσο, το στόρι και την εκθαμβωτική ατμόσφαιρα του.