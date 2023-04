Πασχάλης Τερζής: Μίλησε στο «J2US» και η Εύη Δρούτσα έβαλε τα κλάματα

Στο χθεσινό επεισόδιο του Just the 2 of Us πέρα από χορό και τραγούδι, οι τηλεθεατές παρακολούθησαν και μια συγκινητική στιγμή, όταν ο Πασχάλης Τερζής που έχει αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια από το τραγούδι, συνδέθηκε τηλεφωνικά για να μιλήσει για την Εύη Δρούτσα.

Η στιχουργός και ο Μπο που διαγωνίζονται στο σόου, ερμήνευσαν το τραγούδι «Ο δικός μου δρόμος» του ταλαντούχου τραγουδιστή, το οποίο μάλιστα έχει γράψει η ίδια η Εύη Δρούτσα.

Όταν το ζευγάρι ολοκλήρωσε την εμφάνισή του, ο Πασχάλης Τερζής, συνδέθηκε τηλεφωνικά και αφού χαιρέτισε το κοινό, μίλησε για την ιδιαίτερη σχέση του με τη στιχουργό, αποκαλύπτοντας την ιστορία πίσω από το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο έχει ερμηνεύσει ο ίδιος.

«Πασχαλάκο μου είναι τιμή μου που τόσα χρόνια έχεις πει τόσα τραγούδια μου», είπε συγκινημένη η Εύη Δρούτσα με τον Πασχάλη Τερζή να λέει: «Με έκανε κομμάτια πάλι. Ήμουν σίγουρος ότι θα βάλεις τα κλάματα και τα έβαλα εγώ πρώτος. Η Εύη το γέννησε αυτό το τραγούδι, έκλαιγε από την πρώτη στιγμή που μου διάβασε τους στίχους. Αυτό το τραγούδι είναι η ιστορία της ζωής της Εύης. Πέρασε δύσκολα αυτό το παιδί, είναι παλικάρι η Εύη. Είσαι σταθμός στη ζωή μου».