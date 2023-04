Οι χειρότερες διασκευές ξένων τραγουδιών που δυστυχώς τραγούδησες και εσύ

Κανονικά θα έπρεπε να δώσουμε ένα βραβείο του Σώτη Βολάνη διότι μπορεί η διασκευή του Englishman in New York να είναι άκρως αποτυχημένη και ο Sting να κλαίει με μαύρο δάκρυ , αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν είναι άκρως διασκεδαστική. «Σε άλλη διάσταση», λοιπόν και ένα μπράβο στη ραδιοφωνική Εκπομπή Fight Club που το ανέδειξε.

Σώτης Βολάνης - Englishman in New York (Εξωγήινος)

Άλκηστις Πρωτοψάλτη - Όλα αυτά που φοβάμαι

Το γνωστό σκεπτικό των εγχώριων δισκογραφικών εταιριών: Τι πουλάει έξω; Τι ακούει η νεολαία; Ωραία, αυτό, γράψε μερικούς στίχους και δώσε το στα ραδιόφωνα, δεν πειράζει που αργήσαμε μερικά χρόνια. Λογικά κάπως έτσι έγινε και με το τραγούδι των Nickelback, How You Remind Me που έγινε Όλα αυτά που φοβάμαι. «Να-σε-δω-να-γελάς». Σταμάταααα!