Το ταξίδι στις Κάννες το 1991 που άλλαξε την πορεία της καριέρας του ηθοποιού Ράσελ Κρόου

Όσο για τον «Εξορκιστή του Βατικανού», το φιλμ είναι βασισμένο στα αυτοβιογραφικά βιβλία του πατρός Γκαμπριέλε Αμόρτ, αρχιεξορκιστή του Βατικανού (An Exorcist Tells His Story και An Exorcist: More Stories), με εκατοντάδες χιλιάδες κατά παραγγελία εξορκισμούς στο ενεργητικό του. Η ταινία είδαμε στο ελληνικό box office ξεκίνησε ικανοποιητικά καλά καταλαμβάνοντας τη 2η θέση το 4ήμερο 6-9/4/2023 κόβοντας 21.000 εισιτήρια σε 88 αίθουσες, πίσω από το παιδικό «Super Mario Bros: Η Ταινία», που σε 180 αίθουσες πανελλαδικά, έκοψε 44.811 εισιτήρια και άνετα πήρε την 1η θέση.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ και το flix.gr

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ