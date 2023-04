Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Anubis «Ο Άνθρωπος που Έπεσε στη Γη»

Πρόκειται για την επίσημη διασκευή σε graphic novel της καλτ ταινίας επιστημονικής φαντασίας του 1976 σε σκηνοθεσία Nicolas Roeg με πρωταγωνιστές τους David Bowie , Candy Clark και Rip Torn , που με τη σειρά της βασίστηκε στο ομότιτλο μυθιστόρημα του 1963 του Walter Tevis.

Από τις Εκδόσεις Anubis που ειδικεύονται στα graphic novel κυκλοφόρησε «Ο Άνθρωπος που Έπεσε στη Γη» σε σενάριο Dan Watters, εικονογράφηση Dev Pramanik και μετάφραση του Χρήστου Τσέλιου.

Η έκδοση περιλαμβάνει ένα νέο άρθρο για την ταινία «The Man Who Fell to Earth» του Stephen Dalton, με αδημοσίευτες μέχρι τώρα φωτογραφίες από τα γυρίσματα.

Σε σενάριο Dan Watters και εικονογράφηση Dev Pramanik.

"Μπορείς να νιώσεις την παρουσία του Bowie σε κάθε σελίδα!" – Total Film

«Διασκευάζει την ιστορία για ένα νέο μέσο και μια νέα γενιά.» – NME

«Οι θαυμαστές της ταινίας θα απολαύσουν αυτή τη νέα οπτική...» – Slings and Arrows

«Ο Dev Pramanik αποτυπώνει τέλεια τον ήρωα του Bowie!» – Sci-Fi Bulletin.

*Ο Dan Watters που κατοικεί στο Λονδίνο, είναι Βρετανός σεναριογράφος και δημιουργός κόμιξ που έχουν αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές, όπως τα Home Sick Pilots, Coffin Bound και Limbo. Έχει υπογράψει επίσης το σενάριο για τη σειρά Arkham City: The Order of the World και τις Cowboy Bebop, Assassin's Creed και Wolfenstein για την Titan. Μπορείτε να τον βρείτε στο @danpgwatters.

Ο Dev Pramanik κατάγεται από την Καλκούτα της Δυτικής Βεγγάλης στην Ινδία. Σπούδασε στο Jalpaiguri Government Engineering College, πριν γίνει αυτοδίδακτος εικονογράφος κόμιξ. Η πρώτη του δουλειά ήταν στο Nightbreed #9-11. Στη συνέχεια, δούλεψε στα Vampire: The Masquerade, Paradiso και Firefly, ενώ συνεργάστηκε με τον Ram V στα Grafity’s Wall και Black Mumba. Ένα από τα πρόσφατα έργα του ήταν η διασκευή σε κόμιξ του prequel του Dune: House Atreides.

