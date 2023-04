Έφυγε από τη ζωή πριν κλείσει τα 102 του χρόνια ο διευθυντής φωτογραφίας της ταινίας "Jaws", Μπιλ Μπάτλερ

Πέθανε σε ηλικία 101 ετών ο Μπιλ Μπάτλερ, διευθυντής φωτογραφίας στην ταινία «Τα Σαγόνια του Καρχαρία». Ο Μπιλ Μπάτλερ - Bill Butler, ο οποίος υπήρξε Αμερικανός κινηματογραφιστής, γνωστός κυρίως για τη δουλειά του στα θρυλικά «Jaws - Τα Σαγόνια του Καρχαρία» του Στίβεν Σπίλμπεργκ το 1975, ταινία που είχε τεράστια εμπορική απήχηση παγκοσμίως, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 σε ηλικία 101 ετών, σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Κινηματογραφιστών.

Ο εκλιπών που θα έκλεινε τα 102 του χρόνια στις 7 Απριλίου, είχε γεννηθεί το 1921, στο Cripple Creek του Κολοράντο των ΗΠΑ. Ήταν επίσης διευθυντής φωτογραφίας στο πολιτικό θρίλερ του 1974 «The Conversation – Η Συνομιλία» του Φράνσις Φορντ Κόπολα με τον Τζιν Χάκμαν, στα τρία σίκουελ του «Rocky» με τον Σιλβέστερ Σταλόνε καθώς και στην Οσκαρική ταινία του Μίλος Φόρμαν «One Flew Over the Cuckoo's Nest - Στη Φωλιά του Κούκου» με τον Τζακ Νίκολσον το 1975, όπου και ήταν υποψήφιος για το βραβείο Όσκαρ καλύτερης διεύθυνσης φωτογραφίας.

Ο Μπάτλερ είχε βραβευτεί με Emmy ως διευθυντής φωτογραφίας. Για την ακρίβεια όπως διαβάσαμε στην ανάρτηση του variety, κέρδισε Emmy το 1977 για την δουλειά του στην τηλεταινία “Raid on Entebbe” καθώς και το 1984 για τη διεύθυνση φωτογραφίας στην τηλεοπτική μεταφορά του θρυλικού έργου του Τένεσι Ουίλιαμς “A Streetcar Named Desire – Λεωφορείο ο Πόθος” όπου πρωταγωνιστούσαν η Ann-Margret και ο Treat Williams ως Κοβάλσκι.

Ο Μπιλ Μπάτλερ ήταν από τους καλύτερους στη δουλειά του.