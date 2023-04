Επιστρέφει η Πατρινή ερμηνεύτρια Ηρώ στη σκηνή του Half Note Jazz Club, στο Μετς για 3 ξεχωριστές εμφανίσεις

Η αγαπητή ερμηνεύτρια, τραγουδοποιός και πιανίστα Ηρώ Λεχουρίτη από την Πάτρα παράλληλα με την συμμετοχή της στο δημοφιλές τραγουδιστικό σώου του Νίκου Κοκλώνη Just the Two of Us, στο κανάλι Alpha όπου εμφανίζεται μαζί με τον ηθοποιό Ιάσονα Παπαματθαίου, προγραμματίζει και μία σειρά νέων εμφανίσεων στο Half Note Jazz Club στο Μετς στην Αθήνα.

Η Ηρώ πειραματίζεται, ανακαλύπτει, διασκευάζει τραγούδια του Ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου με την άνεση και τη σιγουριά μιας ερμηνεύτριας που ξεπερνάει τα στεγανά και ταξιδεύει χωρίς άγκυρες στον ωκεανό της μουσικής, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Η Ηρώ λοιπόν έρχεται & πάλι στο Half Note Jazz Club με την συναυλία με τίτλο «Από την κασσέτα μέχρι το διαδίκτυο… Ό,τι αφιέρωσα κι ό,τι αγάπησα».

«Κάθε προσπάθεια να εντάξουμε την μουσική σε όρια και σύνορα, είναι άσκοπη και μάταιη.

Η μουσική είναι απελευθέρωση, είναι συνομιλία με το βαθύτερο εγώ μας, είναι έκφραση, είναι δημιουργία είναι η Αρχή και το Τέλος της ύπαρξης μας.

Είναι η σπουδαιότερη των τεχνών.

Είναι σφραγίδα αόρατη μα και ανεξίτηλη.

Γεννήθηκε μαζί με τον Άνθρωπο.