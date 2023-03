Γιώργος Παπαπαύλου - «Αυτή η νύχτα μένει»: «Ήθελα να φύγω από κλισέ, από τετριμμένα»

Υπήρχαν δεύτερες σκέψεις, προβληματισμός για το ρόλο; «Θα είμαι ειλικρινής. Με προβλημάτισε και με προβλημάτισε που προβληματίστηκα. Και είπα “όχι” αυτή την εποχή έχουμε όλοι υποχρέωση να σταθούμε με θάρρος και τόλμη και να υπερασπιστούμε και τις δικές μας επιλογές και τους ανθρώπους που επιλέγουν να ζήσουν διαφορετικά. Και μετά μπήκα “με τα μπούνια”».

Για το ρόλο του: «ο Ντίνος είναι ένας άνθρωπος που του αξίζουν πολλά χειροκροτήματα και πολλά συγχαρητήρια όπως αξίζουν σε όλους αυτούς τους ανθρώπους γιατί θέλει πολύ μεγάλη τόλμη το να σταθείς και να πεις εγώ αυτός είμαι “take it or leave it” και αυτό έχει κόστος. Και σε αυτούς τους ανθρώπους, και σε πολλούς άλλους ανθρώπους, έχει τρομακτικό κόστος για να αντέξεις το κράξιμο που υπήρχε εκείνη την εποχή. Και το λέω και συγκινούμαι γιατί αυτοί οι άνθρωποι υπέφεραν. Και νιώθω μερικές φορές ότι κάπως έχω μια υποχρέωση να γίνω η φωνή αυτών των ανθρώπων και να είμαι αυτός που θα τους φέρω- από αυτό που τους ονομάζουν περιθώριο- στο φως, με μια αξιοπρέπεια και έναν απόλυτο σεβασμό, τον οποίο από εμένα τον έχουν».

Το σενάριο βασίστηκε στο ομότιτλο βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή αλλά «το σενάριο είναι διαφορετικό και θα ήθελα να πω για την Ιωάννα Κανελλοπούλου και τον Γιώργο Μακρή που γράφουν την ιστορία, γιατί κι εμείς οι ηθοποιοί για να μπορέσουμε να παίξουμε και να έχουμε ένα ρόλο στα χέρια μας, χρειαζόμαστε ένα καλό σενάριο. Και εδώ υπάρχει ένα καλό σενάριο και υπάρχουν και πολλοί ταλαντούχοι συνάδελφοι. Είναι μια ευτυχής συγκυρία για μένα το ότι βρίσκομαι σε αυτά τα γυρίσματα, σε αυτή τη σειρά, με αυτούς τους ανθρώπους, από τους τεχνικούς, τους σκηνοθέτες, την Κατερίνα Φιλιώτου, πραγματικά νιώθω πολύ τυχερός και ασφαλής που είμαι εκεί».

