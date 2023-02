Πώς τα πήγαν οι τραγουδιστές από τη Δυτ. Ελλάδα στα live του The Voice - Ο Στάθης Μπαλάφας το πάλεψε αλλά δεν πέρασε στον ημιτελικό

To πάλεψε ο Πατρινός τραγουδιστής Στάθης Μπαλάφας από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου στα live cross battles του The Voice of Greece όπως είδαμε το περασμένο Σάββατο 25/2/2023.

Ανέβηκε στη σκηνή του τραγουδιστικού, διαγωνιστικού σώου και ερμήνευσε live το κομμάτι «Τα Χαμοπούλια» και ήταν αρκετά καλός, ωστόσο η ψήφος του κοινού κατευθύνθηκε σε μεγαλύτερο ποσοστό στην Εβίτα Θεοδωροπούλου της ομάδας του Πάνου Μουζουράκη που είπε το «Θεός αν είναι». Ο Στάθης Μπαλάφας συγκέντρωσε πάντως το αξιοπρεπές ποσοστό του 32%.