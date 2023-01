The Voice: Η Σταυρούλα Δημητροπούλου από τα Λεχαινά συνεχίζει στην ομάδα του Ρουβά

Στη φάση των knockouts βρίσκεται το The Voice of Greece στο κανάλι του ΣΚΑΪ και όπως είδαμε στο επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου 7/1/2022 με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό (ο οποίος βέβαια βρίσκεται ήδη στον Άγιο Δομήνικο μιας και ξεκίνησε το Survivor all stars) αφού καλωσόρισε τους τέσσερις δημοφιλείς coaches κατόπιν σύστησε και τους συνεργάτες τους σε αυτή τη φάση του μουσικού τάλεντ σόου. Πιο συγκεκριμένα ο Πάνος Μουζουράκης θα έχει στο πλευρό του το Γιάννη Γιοκαρίνη που ήταν και μία ευχάριστη έκπληξη η παρουσία του, η Έλενα Παπαρίζου το Θοδωρή Μαραντίνη των Onirama, ο Κωνσταντίνος Αργυρός τον Good job Nicky που είναι γιος του Γιάννη Πάριου και ο Σάκης Ρουβάς τη δημοφιλή λαϊκή τραγουδίστρια Λένα Ζευγαρά. Μαζί τους οι τέσσερις κριτές βρέθηκαν στις πρόβες των διαγωνιζομένων, οι οποίοι στη συνέχεια ανά τριάδες ανέβηκαν στη σκηνή του The Voice.

Ο Πάνος Μουζουράκης πρόκειται να συνεχίσει στην επόμενη φάση των Battles με το το Τζόνι Δίσκο και τη Νάντια Αγγελέτου, οι οποίοι ενθουσίασαν τον coach τους. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έδωσε το πράσινο φως στη Δέσποινα Κατσιαδράμη, τη Ντοντόνα και το Διονύση Τριανταφύλλι, ενώ η Έλενα Παπαρίζου έστειλε στα battles το Γιώργο Καστελιώτη, τη Μαρία Αυξέντη και την Αρμινέ Μπαρικιάν.

Ομολογουμένως η διαδικασία ήταν απαιτητική και έντονα ανταγωνιστική. Στο μεταξύ ο Σάκης Ρουβάς αφού έκρινε και αποφάσισε να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στην Κάτια Σαμαντζή, το Γιάννη Τσαρσιταλίδη και τη Μαριαλένα Κωνσταντίνου ενεργοποίησε τη διαδικασία του steal για τα μάτια μιας διαγωνιζόμενης από την ομάδα του Κωνσταντίνου Αργυρού. Ο λόγος για τη Σταυρούλα Δημητροπούλου από τη γειτονική Ηλεία (έχει μεγαλώσει στα Λεχαινά), η οποία είναι η μικρότερη αδελφή της Ανδρομάχης Δημητροπούλου που πέρυσι είχε εκπροσωπήσει την Κύπρο στο διαγωνισμό τραγουδιού της Γιουροβίζιον χωρίς ωστόσο να μπορέσει στον τελικό. Η ταλαντούχα Σταυρούλα Δημητροπούλου μπορεί να μην πήρε το οκέι από τον coach της καθώς από τη δική της τριάδα προκρίθηκε η Ντοντόνα, ωστόσο χαμογέλασε και συνεχίζει στην επόμενη φάση του The Voice, ως μέλος πλέον της ομάδας του Σάκη Ρουβά, ο οποίος και πάτησε το κόκκινο κουμπί και την «έκλεψε». Η διαγωνιζόμενη εντυπωσίασε με την ερμηνεία της σε ελληνικό κομμάτι και αυτός ήταν ο λόγος που ο Σάκης Ρουβάς αποφάσισε να τη διεκδικήσει και να την πάρει στην ομάδα του.

Στο επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου είδαμε να τραγουδούν στη σκηνή του The Voice την Έλενα Παπαρίζου και τον Θοδωρή Μαραντίνη.