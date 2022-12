Η Σταυρούλα Δημητροπούλου από τα Λεχαινά εντυπωσίασε στο The Voice και πήγε στο τιμ του Κωνσταντίνου Αργυρού

H 25χρονη Σταυρούλα Δημητροπούλου με καταγωγή από τα Λεχαινά Ηλείας που είναι η μικρότερη αδελφή της γνωστής τραγουδίστριας Ανδρομάχης Δημητροπούλου, συμμετείχε όπως είδαμε στο The Voice of Greece στο επεισόδιο των blind auditions την Κυριακή 18/12/2022 και κατάφερε να κάνει τρεις εκ των κριτών να γυρίσουν τις καρέκλες τους. Η όμορφη Σταυρούλα Δημητροπούλου είπε ένα δυνατό και δημοφιλές ξένο κομμάτι, το «Titanium» του David Guetta ft. Sia και τα πήγε μία χαρά. Εκεί για να την υποστηρίξει ήταν και η Ανδρομάχη Δημητροπούλου, η οποία είναι επαγγελματίας τραγουδίστρια τα τελευταία τουλάχιστον έξι χρόνια, & είχε περάσει και η ίδια από το The Voice of Greece ενώ τον περασμένο Μάιο είχε εκπροσωπήσει την Κύπρο στο διαγωνισμό τραγουδιού της Γιουροβίζιον που φιλοξενήθηκε στο Τορίνο της Ιταλίας με το τραγούδι «Ela».

Η Σταυρούλα Δημητροπούλου επέλεξε τελικά να πάει στην ομάδα του Κωνσταντίνου Αργυρού, ο οποίος και γνωρίζει και έχει συνεργαστεί παλιότερα με την Ανδρομάχη σε μουσικό σχήμα. Να προσθέσουμε πως τα κορίτσια έχουν γεννηθεί στο Ζίγκεν της Γερμανίας από Έλληνες γονείς ωστόσο όταν η Ανδρομάχη Δημητροπούλου ήταν στην ηλικία των 10 ετών και η Σταυρούλα 7, μετακόμισαν με την οικογένεια τους στα Λεχαινά Ηλείας.