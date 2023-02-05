Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 5 και την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 91
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-2-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΕΚΥΣΤΡΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ χηρα ΧΡΗΣΤ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ,
ΕΛΕΝΗ χηρα ΣΤΑΥΡ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡ. ΚΑΦΟΥΣΙΑ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-3-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ (ΠΑΠΑΘΩΜΑ).
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΛΓΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΦΟΥΣΙΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ, ΓΙΑΓΙΑ & ΘΕΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 / 2 / 2023
ΚΑΙ ΩΡΑ 1:00 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 12:30
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΕΤΗ (ΧΗΡΑ ΚΩΝ.) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΣΟΥΛΕΛΕ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΧΗΡΑ) ΣΠΥΡ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ
ΕΤΩΝ 77
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5/2/2023 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ,
ΑΔΕΛΦΟ, ΠΑΠΠΟΥ & ΘΕΙΟ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤ. ΜΑΝΙΚΑ
ΕΤΩΝ 87
ΘΑΝΟΝΤΑ, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 / 2 / 2023
ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ ΕΩΣ 10:30 ΑΠΟ ΤΟ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΝAΙΪΚΩΝ
Η ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΟ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΣΤΙΣ 14:45
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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