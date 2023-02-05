Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Στερεοτυπάκια Κορωνοϊός Εύα Καϊλή Νάσος Νασόπουλος Ρούλα Πισπιρίγκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 5 και την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 91

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-2-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΕΚΥΣΤΡΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ,

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ χηρα ΧΡΗΣΤ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ,

ΕΛΕΝΗ χηρα ΣΤΑΥΡ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

-----

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡ. ΚΑΦΟΥΣΙΑ

ΕΤΩΝ 90

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-3-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ (ΠΑΠΑΘΩΜΑ).

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΛΓΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΦΟΥΣΙΑ

 ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ


  ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

-----

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ, ΓΙΑΓΙΑ & ΘΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 93

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 / 2 / 2023

ΚΑΙ ΩΡΑ 1:00 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 12:30

 


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΕΤΗ (ΧΗΡΑ ΚΩΝ.) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 


ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 


ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΣΟΥΛΕΛΕ

 


ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 


*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]
 

 

----

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ (ΧΗΡΑ) ΣΠΥΡ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ΕΤΩΝ 77

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5/2/2023 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ    ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

------

 

 
ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ,

ΑΔΕΛΦΟ, ΠΑΠΠΟΥ & ΘΕΙΟ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤ. ΜΑΝΙΚΑ

ΕΤΩΝ 87

ΘΑΝΟΝΤΑ, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 / 2 / 2023

ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ ΕΩΣ 10:30 ΑΠΟ ΤΟ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΝAΙΪΚΩΝ

Η ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΟ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΣΤΙΣ 14:45

 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

 ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

 

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

---

 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες

Info