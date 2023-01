Το BEST Magazine έγινε 15 ετών- Τα εξώφυλλα που "άναψαν φωτιές", οι συνεντεύξεις και οι φωτογραφίσεις που δεν ξεχάσαμε

Το ΒEST magazine «έσβησε» με τεύχος Δεκεμβρίου- Ιανουαρίου 2023, 15 κεριά και η «τούρτα» του είναι γεμάτη από λάμψη, χρώμα, άποψη, ομορφιά, αισιοδοξία και εμπιστοσύνη. Η τελευταία, η εμπιστοσύνη, είναι αυτή που το έκανε να πάει μόνο του στο περίπτερο, με τους αναγνώστες να διαγράφουν αντίστροφη διαδρομή από αυτή που διέγραφαν εκείνη την περίοδο οι άλλες αντίστοιχες εκδοτικές free press προσπάθειες.

Οι αναγνώστες ήταν αυτοί που άρχισαν να το αναζητούν στα περίπτερα ανατρέποντας την τάξη της διαδοχής «το περιοδικό με ψάχνει και δεν το ψάχνω» που επικρατούσε στην αγορά της πόλης και επικρατεί ακόμη και σήμερα.

Στόχος του ιδρυτή του, του Νάσου Νασόπουλου, ήταν να αποκτήσει η Πάτρα το δικό της μεγάλο περιοδικό. Ένα περιοδικό που θα ανέτρεπε το ύφος, την εικόνα, το στυλ και την αισθητική του περιοδικού Τύπου στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, που θα φώτιζε την πόλη και τους ανθρώπους της, θα εστίαζε στο «καλό πρόσωπο» της Πάτρας, σε όσα μπορούμε να επιτύχουμε.

Οι πωλήσεις του περιοδικού εκτοξεύτηκαν άμα τη εμφανίσει του στα περίπτερα καταγράφοντας εκδοτικό ρεκόρ ενώ το BEST πέρασε με ταχύτητα από στόμα σε στόμα και έγινε talk of the town.

Αντίστοιχη ήταν και η αντίδραση της αγοράς η οποία στήριξε με απόλυτη θέρμη το BEST magazine από την πρώτη στιγμή της εξόδου του στα περίπτερα, αναγνωρίζοντας την μεγάλη δυναμική της απήχησής του αλλά και την απόδοση της διαφήμισης με υψηλά ποιοτικά και αισθητικά standarts.

Και κάπως έτσι, πέρασαν 15 χρόνια. Χρόνια στη διάρκεια των οποίων η σχέση του BEST με τους αναγνώστες έγινε ακόμη πιο δυνατή και «συμπαγής» και συνεχώς διευρύνεται όπως και η σχέση με την αγορά η ανταπόκριση της οποίας είναι εντυπωσιακή με τα ρεκόρ να διαδέχονται το ένα το άλλο σε κάθε έκδοση και σε όλα τα επίπεδα.

Χρόνια στη διάρκεια των οποίων το BEST κατοχυρώθηκε ως το μεγάλο περιοδικό της Πάτρας, ακριβώς όπως το είχε ονειρευτεί και σχεδιάσει ο Νάσος Νασόπουλος.

Χρόνια αναμέτρησης με την πρόκληση του περιπτέρου και την επιτυχία της συνειδητής επιλογής του από τον αναγνώστη, η οποία είναι και το μεγάλο του «παράσημο».

Χρόνια γεμάτα πρόσωπα και εικόνες, ατελείωτες φωτογραφήσεις, cover stories, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και αφιερώματα.

Από το BEST magazine πέρασαν πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στην πολιτική, επιχειρηματική και κοινωνική ζωή της Πάτρας (και όχι μόνο), πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν σε πανελλαδικό επίπεδο με σημείο αναφοράς την Πάτρα, αλλά και πρόσωπα που αναδείχθηκαν μέσα από το περιοδικό κάνοντας το ντεμπούτο τους ή παρουσιάζοντας μέσα από αυτό ιδιαίτερα κομμάτια της προσωπικότητάς τους.

Οι σχέσεις του περιοδικού με τους «φιλοξενούμενούς» του παραμένουν ισχυρές, ζεστές και ανθρώπινες στο πέρας όλων αυτών των χρόνων.

Άλλωστε τα πρόσωπα είναι το περιοδικό και το περιοδικό τα πρόσωπα.

Τα πρόσωπα μπροστά και τα πρόσωπα πίσω από αυτό.

Aπό το BEST magazine, πέρασαν σε αυτά τα 15 χρόνια διακεκριμένοι δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, art directors, διαφημιστές και project managers φτιάνοντας τις δικές μας αναμνήσεις.

Αναμνήσεις γεμάτες σχέδια, τίτλους, καρδιοχτύπια, ολονυκτίες και μάχες με το χρόνο αλλά και γεμάτες ενθουσιασμό, δημιουργία, έμπνευση και εν τέλει ατελείωτη χαρά όταν κάθε φορά παίρνουμε στα χέρια μας το επόμενο ΒEST, αυτό που «σβήνει» με μιας όλα τα ξενύχτια.

Αναμνήσεις από 15 χρόνια πορείας σταθερά στην κορυφή λοιπόν και κάνουμε στάση, σε ορισμένες από τις στιγμές που δεν ξεχάσαμε.