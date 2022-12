Αίγιο: Επαναλειτουργεί από την Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου ο Δημοτικός Κινηματογράφος «Απόλλων»

Από την Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου επαναλειτουργεί ο Δημοτικός Κινηματογράφος «Απόλλων», μετά την αποκατάσταση της βλάβης που είχε δημιουργηθεί, με το εξής πρόγραμμα προβολών:

Από την Δευτέρα 26 έως και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου

18:00: Avatar: The Way of Water

21:30: Άγρια Νύχτα



Avatar: The Way of Water



Ο Jake Sully (Sam Worthington) και η Neytiri (Zoe Saldana) κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν την οικογένειά τους ενωμένη. Όταν αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, ταξιδεύουν μέχρι τα πέρατα του πλανήτη Πανδώρα για να βρουν καταφύγιο στα μέρη της φυλής των Metkayina, που ζει αρμονικά με τον ωκεανό. Εκεί, η οικογένεια των Sully πρέπει να εξοικειωθεί με τον επικίνδυνο ωκεανό και να κερδίσει την αποδοχή της νέας κοινότητας.

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Κάμερον.

Πρωταγωνιστούν: Ζόι Σαλντάνα, Σαμ Γουόρθινγκτον, Σιγκούρνι Γουίβερ, Κέιτ Γουίνσλετ, Στίβεν Λανγκ.

Διάρκεια: 192 λεπτά.