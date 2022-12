Φλας: Οι πατρινές συμμετοχές στο χριστουγεννιάτικο The Pop Up Project στο Παλλάς

Στον απολαυστικά γιορτινό πεζόδρομο της Βουκουρεστίου, όπου τα λαμπιόνια και τα χριστουγεννιάτικα ακούσματα κυριαρχούσαν, μέσα στο φουαγιέ του ιστορικού Παλλάς, έγινε το πρώτο, διήμερο The Pop Up Project στην καρδιά του κέντρου της Αθήνας. Πλήθος επισκεπτών θαύμασε 30 limited edition συλλογές Ελλήνων σχεδιαστών και brands, επιλέγοντας υπέροχα δώρα.

Ανάμεσά τους ήταν και εκθέματα με πατρινές υπογραφές που έχουν συνδέσει την πορεία τους με το συγκεκριμένο bazaar, το label κοσμημάτων και αξεσουάρ 2Κ10 της Κατερίνας Καμίση και το fashion brand The Artians by Konstantina της Κωνσταντίνας Καμπισοπούλου με τα χαρακτηριστικά prints. Μεταξύ γνωστών ονομάτων της εμπορικής και κοσμικής Αθήνας αλλά και καλλιτέχνες, πήγαν στην εκδήλωση και πατρινές κοκέτες που βρέθηκαν στην πρωτεύουσα. Εκεί και η εταιρεία με τις τσάντες Park House με συνδημιουργό την πατρινής καταγωγής Φαίδρα Κατσάμπα, που στήριξε με την παρουσία της η πατρινή Μαρία Δούρου της ευρύτερης οικογένειας της Dur. Είδαμε και την ηθοποιό Τζένη Μπότση ως οπαδό των The Artians collections.