Ολοκληρώθηκε με την απονομή των βραβείων το 35ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου

Στον κινηματογράφο Έλλη της οδού Ακαδημίας στην Αθήνα έγινε η τελετή λήξης του 35ου Πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, της γιορτής αυτής του σινεμά, με την απονομή των βραβείων του και την προβολή της ταινίας «Στα Ίχνη Του Καραβάτζο» του Μικέλε Πλασίντο.

Πριν την απονομή των βραβείων, δόθηκαν τιμητικά βραβεία στον σπουδαίο Βαλκάνιο σκηνοθέτη του «Καιρού των Τσιγγάνων», Εμίρ Κουστουρίτσα, στον Τάκη Σπετσιώτη και στον Δήμο Αβδελιώδη.

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος

Μέλη Επιτροπής

Τάκης Σπετσιώτης

Βίκυ Χασάνδρα.

Βραβείο Ελληνικής Ταινίας: «Φαντάσματα Της Επανάστασης» του Θάνου Αναστόπουλου.

Το Βραβείο Ελληνικής Ταινίας συνοδεύεται από χρηματικό βραβείο 1500 ευρώ, από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

Σε δύσκολους καιρούς για τις κινηματογραφικές αίθουσες η επιτροπή εκτίμησε τα ενδιαφέροντα κινηματογραφικά πονήματα των διαγωνιζόμενων Ελλήνων σκηνοθετών. Με κριτήριο τις αρετές παραγωγής, σκηνοθεσίας, σεναρίου και ερμηνειών αποφάσισε ως καλύτερη παραγωγή να τιμήσει την ταινία «Φαντάσματα της Επανάστασης» του Θάνου Αναστόπουλου με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας.

Βραβείο Σκηνοθεσίας: «Καθαρτήριο» του Βασίλη Μαζωμένου

Για τις αξιόπιστες σατυρικές, σκηνοθετικές της αξιώσεις η επιτροπή τιμά την ταινία «Καθαρτήριο» του Βασίλη Μαζωμένου με το Βραβείο Σκηνοθεσίας.

Εύφημος Μνεία | Βραβεία Α' Γυναικείου στην Ελένη Κοκκίδου και Α' Ανδρικού Ρόλου στον Κέβιν Ζαν Ανσονγκ για το «Black Stone του Σπύρου Ιακωβίδη

Τέλος για τη φρεσκάδα, την αμεσότητα και την πρωτοτυπία στην αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων ξεχωρίζουμε με εύφημο μνεία την ταινία «Black Stone» του Σπύρου Ιακωβίδη, η οποία τιμήθηκε με τα βραβεία Α' Γυναικείου Ρόλου στην Ελένη Κοκκίδου και Α' Αντρικού ρόλου στον Κέβιν Ζανς Άνσονγκ.

Βραβείο Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI): «Σ’ Ένα Ασφαλές Μέρος» (Safe Place) του Γιουράι Λέροτιτς

Μέλη Επιτροπής

Φρεντερίκ Πονσάρντ (Γαλλία)

Μαριλένα Ιλιεσίου (Ρουμανία)

Παυλίνα Αγαλιανού – Ελλάδα

Αυτή η ταινία-σκηνοθετικό ντεμπούτο βραβεύεται για τη δυνατή ιστορία και το κινηματογραφικό της επίτευγμα, καθώς και για την ενεργή εμπλοκή του σκηνοθέτη σε όλα τα επίπεδα. Η προσωπική αυτή ιστορία υποδηλώνει μια προβολή του δημιουργού της στο πεδίο της κινηματογραφικής αφήγησης.

Βραβείο Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ): «Ο Πιο Ευτυχισμένος Άνθρωπος Στον Κόσμο» (The Happiest Man In The World) της Τεόνα Στρούγκαρ Μιτέφσκα

Μέλη Επιτροπής

Ιφιγένεια Καλαντζή

Δημήτρης Καλαντίδης

Τάσος Ντερτιλής

To βραβείο εκ μέρους της σκηνοθέτη παρέλαβε η Πρέσβης της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελλάδα, κ. Λύδια Μπόσκοβσκα.

Για την καταγραφή των ζωντανών ακόμη τραυμάτων ενός πολέμου που διέλυσε μία χώρα και κρατάει ακόμη διχασμένο τον πληθυσμό μιας πόλης που υπήρξε υπόδειγμα πολυπολιτισμικής συνύπαρξης. Μία ταινία που ξεκινάει σαν ρομαντική κομεντί για να κλιμακωθεί δραματουργικά σε ψυχολογικό δράμα, αποκαλύπτοντας τις οδυνηρές πληγές του παρελθόντος μέσα από εκπληκτικές ερμηνείες που καθηλώνουν.

Η φετινή διοργάνωση που έγινε κανονικά δια ζώσης, πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως και τις 30/11/2022.