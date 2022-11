Η 1η μεγάλου μήκους ταινία του Σπύρου Ιακωβίδη, "Black Stone" στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα στη Θεσσαλονίκη

H πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη Σπύρου Ιακωβίδη με τίτλο "Black Stone" σε παραγωγή της Μαρίας Κοντογιάννη και Steficon A.E., θα συμμετάσχει στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα “Meet the Neighbors” του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που είναι ήδη σε εξέλιξη. Η ταινία όπου παίζουν οι ηθοποιοί: Ελένη Κοκκίδου, Julio Γιώργος Κατσής, Αχιλλέας Χαρίσκος, Kevin Zans Ansong, θα προβληθεί στις 12 Νοεμβρίου 2022 στις 19.00 στην αίθουσα Τζον Κασσαβέτης καθώς και την Κυριακή 13/11 στις 16:00 στον ίδιο χώρο.

Δύο κινηματογραφιστές πέφτουν τυχαία πάνω στη Χαρούλα, μια απελπισμένη, υπερπροστατευτική Ελληνίδα μάνα, η οποία αναζητά τον γιο της, Πάνο. Όταν αυτός κατηγορείται για απάτη, η Χαρούλα ξεκινάει μαζί με τον άλλο ανάπηρο γιο της, τον Λευτέρη και έναν Eλληνο-Aφρικανό ταξιτζή για να τον φέρει πίσω στο σπίτι... Τότε έρχεται αντιμέτωπη για πρώτη φορά με το ποιος είναι πραγματικά.

Πρόκειται για μία αυθεντική τραγικό-κωμωδία, μία φανταστική ιστορία που παριστάνει την αληθινή πατώντας πάνω στην πραγματική ζωή και καθημερινότητα της Ελληνικής οικογένειας.

Σκηνοθεσία: Σπύρος Ιακωβίδης

Σενάριο: Ziad Semaan, Σπύρος Ιακωβίδης.

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Λάσκαρης

Μοντάζ: Ιωάννα Πογιαντζή

Ήχος: Νίκος Έξαρχος

Παραγωγή: Steficon

Παραγωγοί: Μαρία Κοντογιάννη

Συμπαραγωγή: ΕΚΚ, ΕΚΟΜΕ, ΕΡΤ, Angry Intern Films

Κοστούμια: Μαρία Καραθάνου

Σκηνικά: Δήμητρα Παναγιωτοπούλου

Μακιγιάζ: Αλεξάνδρα Μύτα

Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα.

Διάρκεια: 87 λεπτά.

*Ο Σπύρος Ιακωβίδης έχει γεννηθεί στο Λονδίνο και σπούδασε Σκηνοθεσία στο London College of Printing και στη Σχολή Σταυράκου, στην Αθήνα. Το 1998 ήταν προσκεκλημένος φοιτητής της Ακαδημίας Κιν/φου του Βερολίνου (DFFB). Έχει γράψει και σκηνοθετήσει τρεις ταινίες μικρού μήκους. Το Black Stone είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία.

Φιλμογραφία

2004 Η ψυχή του Δάμωνα Πλούμη (μμ)

2008 The Bear and the Rabbit (μμ)

2009 Dr. Mori’s Teleshopping (μμ)

2022 Black Stone.

Η ταινία αναμένεται στη συνέχεια να προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ