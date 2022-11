Πάτρα: Την Κυριακή 13/11 live μουσική εμφάνιση της μπάντας Blues Cargo

Mία αξέχαστη ξεχωριστή βραδιά υπόσχονται οι Blues Cargo, η πιο αυθεντική Chicago Blues Band της Ελληνικής μουσικής σκηνής που είναι ενεργή από το 1987. Μία βραδιά με Chicago-Funky-Soul-Blues Standards αλλά και πολλές δικές τους συνθέσεις από τα τρία άλμπουμ τους, συμπεριλαμβανομένου του Delayed Delivery (2009) που απέσπασε τις καλύτερες κριτικές από το μεγαλύτερο Αμερικανικό περιοδικό με διεθνές κύρος, το “BLUES REVIEW” αλλά και του πρόσφατου «Οn Time” που επίσης απέσπασε εξαιρετικές κριτικές από το Αμερικανικό περιοδικό ‘’BLUESBLAST MAGAZINE”.

http://www.bluesblastmagazine.com/blues-cargo-on-time.../

Οι Blues Cargo θα πραγματοποιήσουν live εμφάνιση στην Πάτρα την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 στο Bocas bar στη Ρήγα Φεραίου 39.

Δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηρίξει κανείς ότι οι Blues Cargo δεν έχουν τίποτε να ζηλέψουν από τις καλύτερες blues μπάντες που δραστηριοποιούνται στο ίδιο το Σικάγο.

Μια μπάντα με 35 χρόνια ζωής, πολύτιμες εμπειρίες και απόλυτη αίσθηση της φόρμας και του ήθους του μπλουζ που στην μακρόχρονη πορεία της έχει συνοδεύσει μουσικούς σαν τον Guitar Shorty, U.P Wilson, Louisiana Red, Lurrie Bell, Big Time Sarah, Eddie C. Campbell, Lefty Dizz, Angela Brown, Lovie Lee, Byther Smith, Jean Caroll, Maxine Howard, Blind Mississippi Morris, Sweet Betty, Jimmy Morello, Nellie Tiger Travis, Jolly Jumper and Big Moe, Michael Dotson, Janice Harrington, Matthew Skoller. https://www.facebook.com/Blues-Cargo-177978408948832/

Οι Blues Cargo εμφανίζονται με την ακόλουθη σύνθεση:

Δημήτρης Ιωάννου - μπάσο, τραγούδι

Άκης Κακαγής- κιθάρα τραγούδι

Γιώργος Λαγογιάννης - πλήκτρα, τραγούδι

Γιάννης Χριστόπουλος – ντραμς.

Είσοδος Ελεύθερη.

Έναρξη 21.00.

Περισσότερες πληροφορίες-Κρατήσεις: 6957316401.

Στο LIVE θα είναι διαθέσιμο και το τελευταίο CD των Blues Cargo"On Time" με το πλήρες ένθετο που απέσπασε εξαιρετική κριτική από το Αμερικανικό “Blues Blast”magazine!

Επίσης θα υπάρχει διαθέσιμο και το επετειακό T-Sirt 30 χρόνια Blues Cargo.