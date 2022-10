Ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν αναφέρθηκε στις «παράνομες» διασκευές βιβλίων στην οθόνη

Ο διάσημος Αμερικανός συγγραφέας του έπους φαντασίας «Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου», στο οποίο βασίστηκε η δημοφιλής νέα τηλεοπτική σειρά, πρίκουελ του «Game of Thrones» (Παιχνίδι του Στέμματος), Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν κάλεσε όσους στο Χόλιγουντ κάνουν «παράνομες» διασκευές βιβλίων για μεταφορά στην οθόνη.

Σε συζήτηση με τον σεναριογράφο της τηλεοπτικής σειράς «Sandman» Νιλ Γκέιμαν στο Symphony Space της Νέας Υόρκης την περασμένη εβδομάδα ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν μίλησε για την «υποχρέωση να είσαι πιστός στο γραπτό υλικό», κάτι που είπε ότι είναι ένα «αμφιλεγόμενο» θέμα στο Χόλιγουντ.

Ο 74χρονος Αμερικανός συγγραφέας και σεναριογράφος εξήγησε ότι πιστεύει πως το βιβλίο πρέπει πάντα να τιμάται.

To “House of the Dragon” όπως λέγεται η σειρά που παίζεται στο HBO Max έχει αγαπηθεί από το κοινό.

Ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν είναι & εκτελεστικός παραγωγός μαζί με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στη μίνι σειρά "Dark Winds".

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ