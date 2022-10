Ο Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν ελπίζει σε τέσσερις σεζόν για τη σειρά «House of the Dragon»

Η σειρά του HBO «House of the Dragon» άρεσε και όπως έγινε γνωστό και ο συγγραφέας Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν στο βιβλίο του οποίου, «Fire & Blood» έχει βασιστεί το σενάριο, φαίνεται να είπε πως ελπίζει η νέα αυτή επική σειρά φαντασίας, που είναι spin-off του περίφημου και τόσο δημοφιλούς «Game of Thrones», να συνεχίσει για τουλάχιστον 4 σεζόν.

Όπως έγραψε το flix.gr, η νέα σειρά που έκανε και ρεκόρ τηλεθέασης στην πρεμιέρα της στο HBO, έχει καταφέρει να καλύψει πάνω από 20 χρόνια της Δυναστείας των Ταργκάριεν σε οχτώ μόλις επεισόδια.

Ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν αποκάλυψε πως του αρέσει ο ρυθμός με τον οποίο προχωράει η σειρά και ελπίζει πως θα καλύψει όλο τον εμφύλιο πόλεμο των Ταργκάριεν (ή τον Χορό των Δράκων όπως τον αποκαλεί) μέσα σε τέσσερις σεζόν.

«Μπορούν να υπάρξουν τόσα λεπτά σε ένα επεισόδιο και τόσα επεισόδια σε μια σεζόν. Αν το “House of the Dragon” είχε 13 επεισόδια ανά σεζόν, ίσως θα μπορούσαμε να δείξουμε όλα τα πράγματα που χρειαζόμασταν για να μην “πηδήξουμε στον χρόνο”… αν και αυτό θα είχε τον κίνδυνο να παραπονεθούν ορισμένοι θεατές ότι η εκπομπή ήταν πολύ “αργή”, ότι “δεν γίνεται τίποτα”. Όπως και να έχει, είμαι ενθουσιασμένος που έχουμε ακόμη 10 ώρες κάθε σεζόν για να πούμε την ιστορία μας. Θα χρειαστούν τέσσερις πλήρεις σεζόν με 10 επεισόδια η καθεμία για να αποδοθεί δικαιοσύνη στον Χορό των Δράκων, από την αρχή μέχρι το τέλος», έγραψε σε μια ανάρτησή στο blog του ο αγαπητός και επιτυχημένος Μάρτιν.

Στο τελευταίο επεισόδιο του «House of the Dragon», με τίτλο «Lord of the Tides», το οποίο είχε ως επίκεντρο τον θάνατο του βασιλιά Βισέρις, ο ηθοποιός Πάντι Κόνσινταϊν έδωσε μια εξαιρετική ερμηνεία, άξια για βραβείο Emmy, με τον Μάρτιν να την περιγράφει ως «όλα όσα ήλπιζα ότι θα έπρεπε να είναι». Ο Μάρτιν μπορεί να επαίνεσε όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη δημιουργία του επεισοδίου όπως το δημιουργό της σειράς Ράιαν Κόνταλ, τη σεναριογράφο Εϊλίν Σιμ και τη σκηνοθέτιδα Γκίτα Πατέλ ωστόσο όπως ανέφερε το flix.gr, κράτησε τον μεγαλύτερο έπαινο του για τον Πάντι Κόνσινταϊν, αποκαλώντας την ερμηνεία του μια τεράστια βελτίωση σε σχέση με τον χαρακτήρα όπως απεικονίζεται στο βιβλίο του «Fire & Blood».

«Ο χαρακτήρας που δημιούργησε για την σειρά είναι τόσο πιο δυνατός και τραγικός και πιο ολοκληρωμένος από τη δική μου εκδοχή στο “Fire & Blood” που μπαίνω σε πειρασμό να επιστρέψω και να σκίσω αυτά τα κεφάλαια και να ξαναγράψω ολόκληρη την ιστορία της βασιλείας του. Ο Πάντι αξίζει ένα Emmy μόνο για αυτό το επεισόδιο. Αν δεν το πάρει, δεν υπάρχει δικαιοσύνη», ανέφερε ο Μάρτιν.

Το «House of the Dragon» έχει ακόμα 2 επεισόδια πριν ολοκληρώσει την σεζόν του, αλλά ήδη έχει πάρει το πράσινο φως για μια δεύτερη σεζόν, γεγονός που χαροποίησε τους πολυπληθείς φαν ανά τον κόσμο.