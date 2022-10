Δέσποινα Βανδή: Αδιαμφισβήτητη tv star με φόρεμα– κόσμημα, σκούρα μαλλιά, καυτά παρασκηνιακά φιλιά

Εντυπωσίασε με την παρουσία της και τον διαχυτικό έρωτά της στο Just the 2 of Us, που ξεπέρασε το 31% τηλεθέασης

H Δέσποινα Βανδή σηματοδότησε με την super αστραφτερή παρουσία της την επιστροφή των θεαματικών shows στην ελληνική tv. Στο Just the 2 of Us που μόλις έκανε πρεμιέρα «έκλεψε την παράσταση» με φόρεμα- κόσμημα της διεθνούς φήμης Celia Kritharioti. Συγκεκριμένα εμφανίστηκε με ασημένιο mini dress με κρύσταλλα, χάντρες και κρόσσια από την φετινή collection της σχεδιάστριας που παραπέμπει στο twenties style. Μάλιστα τόνισε και το πρόσωπό της έχοντας (επιτέλους) σκουρίνει τα μαλλιά της και απαλλαγεί από τις ξανθιές τούφες. Η δημοφιλής τραγουδίστρια, πιο εντυπωσιακή από ποτέ στα 53 της, απασχόλησε και τα media με τη διαχυτικότητά της στα διαλείμματα της εκπομπής. Μοιράστηκε καυτά φιλιά με το σύντροφό της ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη με τα βίντεο και τα παρασκηνιακά φωτογραφικά στιγμιότυπα να απασχολούν τα κυριακάτικα πάνελ. Ο γνωστός πρωταγωνιστής δεν έλειψε από την πρεμιέρα της αγαπημένης του, όπως άλλωστε συνηθίζει. Να πούμε πως και οι άλλες κυρίες της επιτροπής, Βίκυ Σταυροπούλου και Καίτη Γαρμπή επένδυσαν επίσης στο glam των κεντημένων ρούχων. Η τηλεθέαση του show με οικοδεσπότη- παρουσιαστή το Νίκο Κοκλώνη στον Alpha κατέκτησε μάλιστα την κορυφή της τηλεθέασης με ποσοστά που έφτασαν το 31,5%. Οι γυναίκες ηλικίας 25-44 να σημείωσαν ειδικότεα μέσο όρο 26,9% παρακολούθησης μέχρι το φινάλε στις 2 το πρωί. Διαγωνίστηκαν ο Βαλεντίνο και η Τζένη Κατσίγιαννη, η Θέλξη με τον Σπύρο Νικολαϊδη, ο Άγγελος Μπράτης με την Σαμπρίνα, οι Τόλης Παπαδημήτριου και Μπέσσυ Αργυράκη, η Βίκυ Κουλιανού με τον Άρη Πετράκη, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η Ιλάειρα Ζήση, ο Βασίλης Πορφυράκης με τη Ματίνα Νικολάου, οι Στέφανος Πιτσίνιαγκας και DJ Pitsiτ, το ζεύγος Σώτη Βολάνη και Νάνσυς Παραδεισανού, η Λόλα (Αντώνης Παπαηλίας) με τον Λευτέρη Μητσόπουλο. Guest star ήταν ο Βασίλης Καρράς και σχολιάστρια παρασκηνίων η Κατερίνα Στικούδη.

