Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 9 και τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΟΥΡΑΝΙΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ
ΕΤΩΝ 76
Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 9-10-2022 & ώρα 4 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Ακταίου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΝΙΚΗ ( χήρα) ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ (χήρα) ΣΤΑΥΡ. ΠΙΤΛΟΓΛΟΥ, ΧΡΥΣΑΦΩ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ
(ΕΤΩΝ 75)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΡ. ΣΟΥΝΑ
ΕΤΩΝ 66
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΣΤΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΚΟΠ
Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ:ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΣΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ,
ΑΛΕΞΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑ ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 97
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ,
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4ΜΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΗ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ,
ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
Ε ΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΚΟΥ ΟΥΖΟΥΝΗ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΚΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΗ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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