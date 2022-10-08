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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 9 και τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΟΥΡΑΝΙΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ

 ΕΤΩΝ  76
 
Θανούσα  κηδεύουμε  την  Κυριακή  9-10-2022 & ώρα 4 μ. μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Ακταίου.

 ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

 ΦΩΤΕΙΝΗ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

 ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΝΙΚΗ ( χήρα) ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ (χήρα) ΣΤΑΥΡ. ΠΙΤΛΟΓΛΟΥ, ΧΡΥΣΑΦΩ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ

 ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ   

 ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ      ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

(ΕΤΩΝ 75)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

 ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

 ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ

 ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΡ. ΣΟΥΝΑ 

ΕΤΩΝ 66 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ  ΣΤΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΚΟΠ 

Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ:ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΣΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ, 

ΑΛΕΞΗΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΛΕΩΝΙΔΑ ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ 

ΕΤΩΝ 97 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, 

ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΗΣ 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΤΩΝ 94 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4ΜΜ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΗ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ, 

ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

Ε ΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΚΟΥ ΟΥΖΟΥΝΗ 

ΕΤΩΝ 83 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΚΟΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΗ, 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ. 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

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