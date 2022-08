«Πιτσουνάκια» Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ σε κινηματογραφική πρεμιέρα στο Λονδίνο (φωτο)

Ξεσήκωσαν τα βλέμματα Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ στην παγκόσμια πρεμιέρα της μεγαλεπίβολης σειράς «Lord of the Rings: The Rings of Power» στην Leicester Square στην καρδιά του Λονδίνου, την Τρίτη. Ο 58χρονος δισεκατομμυριούχος και η 52χρονη αισθησιακή λατίνα αγαπημένη του, έδειχναν πολύ ερωτευμένοι και τα φλας ήταν καταιγιστικά. Ταξίδεψαν στη βρετανική πρωτεύουσα ειδικά για αυτό πρίκουελ του «Αρχοντα των διαχτυλιδιών, καθώς πρόκειται για μια υπερπαραγωγή της Amazon Prime Video show, διάρκειας πέντε κύκλων που κόστισε ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Ο ιδρυτής της Amazon και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη εμφανίστηκε με κομψό, σκούρο κοστούμι και έδειχνε πως απολαμβάνει τις εκδηλώσεις αγάπης της συντρόφου του η οποία τον κρατούσε συνεχώς, του χαμογελούσε και του έριχνε προκλητικές ματιές. Επιπλέον έδειχνε πως ξέρει καλά να ποζάρει για να ενθουσιάσει τους φωτογράφους. Η κόκκινη τουαλέτα της με το μονόπαντο ντεκολτέ ήταν πολύ εφαρμοστή, τονίζοντας κάθε σημείο του σώματός της, τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα ανάλαφρα και τα πέδιλά της ήταν από γκλίτερ. Αυτό το καθαρά αμερικάνικο red carpet look ολοκλήρωναν πολύ εντυπωσιακά διαμαντένια κοσμήματα.