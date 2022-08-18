Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝ. ΛΕΚΚΑ
(ΕΤΩΝ 86)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 6:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΚΚΑ,ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ (χήρα) ΧΡ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΦΩΤ. ΜΠΡΟΥΛΙΑ,ΧΡΗΣΤΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΛΑΝΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΑΓΓ. ΜΠΑΛΤΙΜΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΓΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΧΗΡΑ) ΚΩΝ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/8/2022 & ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΗΛΙΑΣ & ΘΕΩΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ, ΜΑΓΔΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 κιν 6932318103
fax 2610 340871
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-8-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑ Δ.ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΚΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΜΟΡΑΓΛΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 / 8 / 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ
ΤΑ ΑΝiΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr