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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝ. ΛΕΚΚΑ

(ΕΤΩΝ 86)

 ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 6:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΚΚΑ,ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ (χήρα) ΧΡ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΦΩΤ. ΜΠΡΟΥΛΙΑ,ΧΡΗΣΤΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΛΑΝΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΑΓΓ. ΜΠΑΛΤΙΜΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΓΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ     ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΧΗΡΑ) ΚΩΝ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

ΕΤΩΝ 95

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/8/2022 & ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΗΛΙΑΣ & ΘΕΩΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ, ΜΑΓΔΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι 

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 κιν 6932318103 

fax 2610 340871
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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 89

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-8-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑ Δ.ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΚΟΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ  

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ  Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ 

 ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΜΟΡΑΓΛΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ

ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 / 8 / 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ

 ΤΑ ΑΝiΨΙΑ

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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